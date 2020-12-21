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美2女搶買PS5演變成MMA式互毆 男顧客拍下激烈戰況PO上網

香港01 / 撰文：謝茜嘉
北卡羅來納州1間超市早前有2名女子因搶購PS5而大打出手。（__justkeith@Twitter截圖）
北卡羅來納州1間超市早前有2名女子因搶購PS5而大打出手。（__justkeith@Twitter截圖）

PS5自上月在全球開賣以來，多地面臨缺貨情況，當中包括美國。近日位於北卡羅來納州一間超市有2名女子因搶購即將售罄的PS5而大打出手，戰況激烈如MMA，有在場客人後拍下影片放上網，迅速在網上瘋傳。影片可見2女打鬥時，現場有多名男顧客，但無人即時出手制止，反而有人舉高手機，狀似打鬥為背景拍攝自拍照，而當其中1名女子起腳狂踏對手時，才終於有男子把她抱開，場面極度混亂。

北卡羅來納州夏洛特市（Charlotte）1間沃爾瑪超市（Walmart）在當地時間本月13日開賣PS5，不少民眾因此大排長龍，其間1名紮着長辮的女子，對着1名正在收銀處排隊、穿黑色帽衛衣的女子大罵：「你到底是想怎樣？」長辮女更邊罵邊脫下口罩及外套，擺出要打人的架勢，緊張氣氛引來其他客人注視。

有客人更拍下片段，見到其他客人在勸阻2名女子，但長辮女怒火中燒，忍不住就衝上前主動攻擊黑衣女，2女演變成的MMA式打架。黑衣女還擊手法狠辣，一手直接抓着對方的長辮，並順勢推倒了她，整個人騎坐在對方身上。

2女扭打成一團時，旁邊多名男顧客未有出手制止，其中一名身穿羽絨縷的男子更取出手機，調校後把手機高舉，面向手機露出笑容，疑是以2女打鬥作背景而自拍，另有名顧客亦取出手機拍攝現場情況。

黑衣女似要把暴力雙倍奉還，用拳頭狂毆長辮女的頭部，其後才有人嘗試把黑衣女拉走，但她似乎仍未下氣，再次衝上前用腳朝着長辮女的頭部又踩又踢，非常兇狠。1名健碩男顧客見狀其，從後態抱把黑衣女抱走，才終止了戰事。而慘成「沙包」的長辮女早已喪失還擊能力，一度臥地上不起，雙眼緊閉，其後終能自行起來。

有客人在打鬥期間報警，直至警方到場，2名女子早已離去，無人能成功買到PS5。不少網民留言表示，為了1部遊戲機弄得自己受傷非常不值，部份網民更笑稱2名女子用盡力氣打贏對方，但最後卻徒勞無功，「真是可憐的2個人」、「千萬不要得罪女人」、「絕對是製造商的錯，等了這麼久還是買不了」。

長辮女怒火中燒，一時忍不住就衝上前主動攻擊黑衣女，演變成2人的MMA式打架。（__justkeith@Twitter截圖）
長辮女怒火中燒，一時忍不住就衝上前主動攻擊黑衣女，演變成2人的MMA式打架。（__justkeith@Twitter截圖）
黑衣女再次衝上前用腳朝着長辮女的頭部又踩又踢，非常兇狠。（__justkeith@Twitter截圖）
黑衣女再次衝上前用腳朝着長辮女的頭部又踩又踢，非常兇狠。（__justkeith@Twitter截圖）
慘成「沙包」的長辮女早已喪失還擊能力，一度臥地上不起。（__justkeith@Twitter截圖）
慘成「沙包」的長辮女早已喪失還擊能力，一度臥地上不起。（__justkeith@Twitter截圖）

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

自拍 沃爾瑪 PS5 MMA

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