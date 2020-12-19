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冷血祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯一對夫婦，因為嫌孫子哭聲太吵鬧，居然將孫子勒斃後丟進火爐。示意圖／ingimage
俄羅斯一對夫婦，因為嫌孫子哭聲太吵鬧，居然將孫子勒斃後丟進火爐。示意圖／ingimage

實在太冷血！俄羅斯一對夫婦，因為嫌孫子哭聲太吵鬧，居然將孫子勒斃後丟進火爐，隨後又將焦屍棄於零下20度的雪地當中，目前兩人已被拘捕，而見孩子成焦屍的父母當場崩潰。

「太陽報」報導，孩子迪瑪（Dima）的父母為20歲的瑪麗亞（Maria）以及25歲的德米特里·謝爾巴科維（Dmitry Shcherbakovy），在準備接回他們的孩子時發現，只看到迪瑪的衣服卻沒看見人，後來才在附近的零下20度的雪地裡發現已成焦屍的迪瑪，兩人當場崩潰報警。

而殺害孫子迪瑪的夫妻，分別為52歲的祖父以及48歲的祖母，他們對警方供稱，因為喝醉加上孫子的哭聲太吵鬧，才會將他勒斃之後再丟進火爐，目前警方還在調查中，而法醫也會進一步調查迪瑪的確切死因。

迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路
迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路

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