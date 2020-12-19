冷血祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

實在太冷血！俄羅斯一對夫婦，因為嫌孫子哭聲太吵鬧，居然將孫子勒斃後丟進火爐，隨後又將焦屍棄於零下20度的雪地當中，目前兩人已被拘捕，而見孩子成焦屍的父母當場崩潰。

據「太陽報」報導，孩子迪瑪（Dima）的父母為20歲的瑪麗亞（Maria）以及25歲的德米特里·謝爾巴科維（Dmitry Shcherbakovy），在準備接回他們的孩子時發現，只看到迪瑪的衣服卻沒看見人，後來才在附近的零下20度的雪地裡發現已成焦屍的迪瑪，兩人當場崩潰報警。