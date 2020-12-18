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日本塑膠袋收費！女買沐浴露放包中 釀成「泡泡災難」悲劇
為了地球永續發展，日本在今年7月正式實施「塑膠袋收費制度」，對塑膠袋相當依賴的日本人難免有點不習慣，先前有女網友因為想節省3日圓（約新台幣0.82元）的膠袋費，直接將購買後的沐浴露放入包中，怎料回家途中沐浴露被撞破，釀成「泡泡災難」的人間悲劇！
即使是到日本的便利店買1件物品，店員也會用塑膠袋細心包裝，但貼心服務背後，對環境的影響一直為人垢病，有鑑於此，日本於今年7月起正式實施「塑膠袋收費」，不少當地人至今仍未習慣。
一名女網友在twitter大吐苦水，日前買東西的時候，因為實施「塑膠袋徵費」，所以沒特別多要1個袋子，選擇把沐浴露直接放在手提包內，沒想到在回家途中，沐浴露的瓶子受撞擊而爆裂，令她的袋子變成「泡沫地獄」，原PO打趣地說「都是說要徵費的政府的錯」後來，她冷靜下來後進行一連串爆笑自省，而此篇推文也引來大批網友按讚留言。
網友留言表示，「往好處想，包包裡的東西都被洗乾淨了」、「暫時用包包洗身體，身體跟包包會一起變乾淨」、「還以為妳被誤以為小偷，沒想到是這樣，請節哀」、「我那一次爆開的布丁」。
袋いらないですって言って詰め替えボディソープ鞄入れてたらいつのまにか爆発してて全てが終わりました、レジ袋有料にした国の責任です— サカウヱ (@sakasakaykhm) December 7, 2020
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文章授權轉載自《香港01》
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