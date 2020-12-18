聽新聞
test
0:00 / 0:00

超好心！公車司機繞道送迷路女子去看媽

聯合新聞網 / 綜合報導
一名善良的公車司機繞道載乘客去目的地。示意圖／ingimage
一名善良的公車司機繞道載乘客去目的地。示意圖／ingimage

善良的人真的無所不在！日前英國一名公車司機在工作途中遇見一名迷路的女子，在了解情況後司機決定幫助這名女子送她到達目的地。

根據英媒「BELFAST Lives」報導，英國一名擔任公車司機年資長達35年的57歲男子亞歷克.貝利（Alec Bailey），近日在自己長期行駛的公車路線上遇見一名坐錯公車、神色緊張且眼角泛淚的女子賈桂琳（Jacqueline），她表示自己對此區不熟，但現在必須去探視在療養院的媽媽，並難過的說自己很久沒有見到母親了。

在聽完對方狀況後，善良的亞歷克心想如果這名女子錯過這次的探望時間，不知何時才能再探望。因此在徵求完車上旅客們的同意後，決定繞道載賈桂琳到達養老院附近，到達後並告訴她走3分鐘即可到達她要去的地方。事後亞歷克也非常想知道賈桂琳是否順利探望到母親。

他的善舉後來被發現公布，亞歷克表示這行為對他來說只是舉手之勞，同時也感謝當時乘坐公車的乘客們體諒，也希望賈桂琳能和她母親有個美好的聖誕節。而那名迷路的女子賈桂琳事後也向這名英雄司機公開表示感謝。

公車司機亞歷克十分有愛心。圖擷自Belfast Lives
公車司機亞歷克十分有愛心。圖擷自Belfast Lives

英國 聖誕節 公共運輸

延伸閱讀

交換禮物好苦惱！送「這個」太爛？ 網搶回：拜託跟我交換

婆婆愛捉弄！怒媳「這招」反擊引網民狂讚

外帶中薯縮水變小薯？麥當勞員工說出魔鬼原因

好市多買壽司盤「一個失手」變丼飯 他無奈PO文網笑翻

相關新聞

超好心！公車司機繞道送迷路女子去看媽

善良的人真的無所不在！日前英國一名公車司機在工作途中遇見一名迷路的女子，在了解情況後司機決定幫助這名女子送她到達目的地。

Pornhub刪片是印度神童預言的大災難？ 即將來的「這兩天」才是關鍵

成人影片網站Pornhub日前被指有涉及兒童性侵及偷拍影片，因此突然將過千萬條相關影片刪除。之前以占星師自居的印度神童阿南德（Abhigya Anand）曾預言，2020年12月會令「數以百萬計的人內心恐慌」，所以很多網友都認為，神童的預言就是Pornhub大規模刪片事件。不過其實神童的預言有「確實日子」，不過該日子還未到來，而且將發生的事件會令更多人恐慌。

當「超級果粉」得花多少？ CNN精算：花百萬買特斯拉還有找

Apple公司是3C市場中穩佔中高階產品龍頭，然而若是買下所有最高規格產品，成為一名「超級果粉」的話，那將花費多少錢？就有外媒算出想當一名超級果粉恐怕得花上台幣224萬元價格才符合身分。

撿到龍涎香？她拿熱針「驗貨」秒變火球 真相讓她嚇壞了

英國一對母女日前到海灘散步時，發現一個疑似化石的怪狀物體，於是在網友的建議下拿熱針戳刺「驗貨」，看看是否為價值連城的「龍涎香」。沒想到，熱針一刺卻讓物體冒起陣陣白煙，甚至開始燃燒，事後消防員證實此物體應是二戰時留下的手榴彈。

秘魯暴走的耶誕戰警：緝毒迷因突襲！與疫情下的毒梟經濟鍊

「耶誕老人...送幸福囉？」連臥底都那麼認真，你真是不簡單。秘魯首都警察本周公布了一部佳節應景的特殊執法片——兇猛的聖誕老人與他更兇猛的精靈小夥伴，手持鐵鎚破門民宅，強勢壓制住了一名「目標嫌疑犯」。警方表示，猶如逆轉版俠盜獵車手的直擊畫面，其實是特警部隊臥底追擊毒梟頭目的場面，儘管影片節奏極富耶誕精神，但被捕毒梟卻是身藏槍械，只要一步差錯，歡樂迷因就可能變成槍戰喋血。但大概因為換裝很麻煩，抓到人之後的耶誕老人與小精靈，還特別以特殊造型與被捕罪犯合影，為彼此留下令人難忘的回憶？

影／澳洲海灘驚現無頭蛇 男子好奇一戳竟活跳跳

澳洲一名男子近日帶狗前往海灘散步時，驚見一條傷口處還在滲血的「無頭蛇」，拿網球拍逗弄後竟然還能活跳跳扭動，並做出類似防禦...

不快樂就離職...日男「什麼都不做」大爆紅 妻子還發聲力挺

日本男子靠著「什麼都不做」，也能快樂過日子！森本祥司因工作時常感到不快樂，便下定決心提出辭呈改當一名「什麼都不做的人」，他提供「靜靜陪伴」的服務，陪著別人從事生活的大小事...

22歲醉男向同事女友講一句玩笑話 隔天上班被砍到重傷

越南胡志明市近日發生一宗砍同事案件，22歲男子上班時突然被一名男同事用刀狂砍，重傷送院。警方調查發現，傷者只是返新工1天，但因為同事聚會喝酒時，向疑犯的女友「開玩笑」，馬上得罪對方，就連傷者本人和其他同事，都覺得是襲擊原因。現時砍人同事被控以一項故意傷人罪。

上百隻烏鴉盤旋尖叫逾14小時 網嚇瘋：世界末日快到了

烏鴉在西方人眼中自古便有不祥之意，或代表著死亡即將到來的凶兆。加拿大安大略省（Ontario）一處公寓外，日前出現一幕令人看了為之驚恐的畫面，上百隻烏鴉聚集在空中不斷盤旋，並發出淒慘的尖叫聲，時間持續14小時之久，讓不少網友看了相當害怕，留言直呼「世界末日快到了」。

宅配包裹老被偷！「鏟屎官」出奇招 裝整箱貓大便報復小偷

加拿大一名女子受夠電商宅配包裹老是不翼而飛，近日親自動手復仇，將一整箱貓大便放在家門口給竊賊偷，結果小偷不到一小時就上門...

世界最寂寞小屋！整座島僅此一間 網友熱議用途

冰島南方有著一個偏遠離島，島上自1930年代後就荒廢至今，卻蓋著一棟小小的白色建築，狀似相當適合離群索居的隱士生活，在社...

男花1萬8買聖誕裝飾送女兒 到貨被「2樓高」超巨大尺寸嚇歪

美麗的錯誤？英國一名男子理德爾（Ray Liddell）為了給7歲女兒小茉莉（Jasmine）一個聖誕節驚喜，於是在網上購買了知名聖誕節喜劇動畫電影《鬼靈精》的裝飾品，沒想到事後卻發現裝飾品竟比2層樓房還高，讓他相當驚訝。

熱門新聞

Pornhub刪片是印度神童預言的大災難？ 即將來的「這兩天」才是關鍵

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

氣噗噗！傳川普1月20日拒離白宮 「他真的相信總統位子被偷走」

全球首例 英女童判定死於空汙

再紅都沒用！日本動畫師曝業界辛酸：做到住院 領得比超商員工少

慎入！新品種「地表最醜」蘭花曝光 聞起來卻很香

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。