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超好心！公車司機繞道送迷路女子去看媽
善良的人真的無所不在！日前英國一名公車司機在工作途中遇見一名迷路的女子，在了解情況後司機決定幫助這名女子送她到達目的地。
根據英媒「BELFAST Lives」報導，英國一名擔任公車司機年資長達35年的57歲男子亞歷克.貝利（Alec Bailey），近日在自己長期行駛的公車路線上遇見一名坐錯公車、神色緊張且眼角泛淚的女子賈桂琳（Jacqueline），她表示自己對此區不熟，但現在必須去探視在療養院的媽媽，並難過的說自己很久沒有見到母親了。
在聽完對方狀況後，善良的亞歷克心想如果這名女子錯過這次的探望時間，不知何時才能再探望。因此在徵求完車上旅客們的同意後，決定繞道載賈桂琳到達養老院附近，到達後並告訴她走3分鐘即可到達她要去的地方。事後亞歷克也非常想知道賈桂琳是否順利探望到母親。
他的善舉後來被發現公布，亞歷克表示這行為對他來說只是舉手之勞，同時也感謝當時乘坐公車的乘客們體諒，也希望賈桂琳能和她母親有個美好的聖誕節。而那名迷路的女子賈桂琳事後也向這名英雄司機公開表示感謝。
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