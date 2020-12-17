Pornhub刪片是印度神童預言的大災難？ 即將來的「這兩天」才是關鍵

成人影片網站Pornhub日前被指有涉及兒童性侵及偷拍影片，因此突然將過千萬條相關影片刪除。之前以占星師自居的印度神童阿南德（Abhigya Anand）曾預言，2020年12月會令「數以百萬計的人內心恐慌」，所以很多網友都認為，神童的預言就是Pornhub大規模刪片事件。不過其實神童的預言有「確實日子」，不過該日子還未到來，而且將發生的事件會令更多人恐慌。

本月初（4日）《紐約時報》報導指Pornhub充斥數以千計涉及與未成年少女甚至兒童性侵的影片，更有超過210萬人聯署要求影片下架，多家信用卡公司包括Visa及萬事達卡（Mastercard）於10日宣布終止於Pornhub的支付服務，顧客不能使用兩間公司的信用卡於Pornhub付款。

其後Pornhub迅速回應事件，訂立新的影片要求，並將不符合要求的影片下架，將來只准許經驗證的合作合作夥伴及成人影星才可以上載影片。據統計，Pornhub影片量由事件中由1350萬部急跌至290萬部，刪片量超過1000萬，有網友笑說「印度少年預言12月會有全球大浩劫，果然凖」，也有人理解Pornhub的決定。

不過事實上，印度神童預言的日子還沒有到，Pornhub刪片或許只是剛巧在預言日子前發生的事情而已。根據神童預言，在2020年12月21日或之前將有事件引起「數以百萬計的人內心恐慌」，考慮到印度時間比台灣慢2.5小時，預言日子將介乎台灣時間的12月21至22日之間。

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文章授權轉載自《香港01》