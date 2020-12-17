當「超級果粉」得花多少？ CNN精算：花百萬買特斯拉還有找

Apple公司是3C市場中穩佔中高階產品龍頭，然而若是買下所有最高規格產品，成為一名「超級果粉」的話，那將花費多少錢？就有外媒算出想當一名超級果粉恐怕得花上台幣224萬元價格才符合身分。

根據《CNN》報導，以iPhone來說，目前最貴的是iPhone 12 Pro Max，若以高規512GB版本而言，則要價台幣48,400元；若再加購防盜系統Apple Care+、MagSafe保護殼與MagSafe充電器，總價將超過新台幣約50,000元。

Apple Watch也是備受果粉們喜愛的產品之一，而搭配最貴的愛馬仕系列錶帶的Apple Watch，另再加購Apple Care+保護裝置的話，要價新台幣約46,400元。

除此之外，Mac電腦也是果粉們升級辦公室配備的主力商品，購買目前最貴的Mac Pro電腦要價約9萬元，若將配備完整升級至最高規格則需花費新台幣170萬元，再加上最高級的Pro Display XDR 6K顯示器，則需再多花20多萬元台幣。

除了上述產品外，Apple公司還推出許多高科技產品供消費者選擇，如MacBook Pro、iPad Pro、HomePod與Apple TV，但成為一名終極果粉到底需要付出多少代價？《CNN》算出需要付出79,875.26美金（約台幣224萬元），但以台灣市場售價，再加上關稅問題，恐怕得多花好幾千甚至幾萬元，如同可入手一台要價220萬元的頂配特斯拉（Tesla）電動車。