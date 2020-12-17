不快樂就離職...日男「什麼都不做」大爆紅 妻子還發聲力挺

日本男子靠著「什麼都不做」，也能快樂過日子！森本祥司因工作時常感到不快樂，便下定決心提出辭呈改當一名「什麼都不做的人」，他提供「靜靜陪伴」的服務，陪著別人從事生活的大小事。律師呂秋遠也將他的故事分享到臉書，引來網友熱烈討論。

呂秋遠在貼文中提到，森本祥司原先在出版社上班，但因時常快樂不起來，並決定從公司離職，改當一名「什麼都不做的人」。森本祥司並未因此成為一名啃老族或無業遊民，而是開始從事「陪伴他人」的工作，無論是溜狗、抓寶可夢、散心、講八卦或是在櫻花樹下發呆，森本都會靜靜的陪伴在顧客身旁，傾聽並帶給他人安慰，而他也漸漸的在這份工作中找回快樂以及人生的新方向。

這項陪伴服務的收費方式也相當特別，「只要提供國分寺車站到指定地點的車資、餐點，就可以到場服務」，但因近來訂單相當踴躍，森本便改以酌收一萬圓日幣（約新台幣2700元）的工資。光這兩年下來，森本一年就能接到至少一千件委託，平均一天會收到3到4次的訂單。

森本的妻子也坦言，當初知道丈夫辭去工作時非常擔心，但比起失去工作，她更擔心丈夫會繼續陰鬱下去，便鼓勵他「如果你繼續這樣工作下去，我會更不安，不如去做你想做的事情吧」，支持丈夫過著「什麼都不做」的日子。

「在日本，相較於上班的壓力，不上班的壓力更大」，自大阪大學畢業的森本，不好好工作成了一個沒用的人，難免會被他人斷定為「沒出息」，但呂秋遠卻讚賞他的勇氣與決心，「他真的沒用嗎？他溫暖了很多人，怎麼會沒用」，更感嘆今年時局多變，「好好活著，可以陪伴別人，就是很棒的祝福了，在2020年這時候，特別是如此。」

森本祥司的故事引發討論，光是推特的追蹤人數就有27萬人，森本靠著「什麼都不做」不僅養活了自己，也重新找回了快樂，而他的故事也被出版成書、改編為漫畫，甚至也被翻拍成日劇。