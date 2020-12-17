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22歲醉男向同事女友講一句玩笑話 隔天上班被砍到重傷

香港01 / 李納德／報導
V上班時被突然持刀衝進的同事砍到重傷。（閉路電視畫面）
V上班時被突然持刀衝進的同事砍到重傷。（閉路電視畫面）

初次和同事女朋友見面應該放尊重點，否則後果可以很嚴重。越南胡志明市近日發生一宗砍同事案件，22歲男子上班時突然被一名男同事用刀狂砍，重傷送院。警方調查發現，傷者只是返新工1天，但因為同事聚會喝酒時，向疑犯的女友「開玩笑」，馬上得罪對方，就連傷者本人和其他同事，都覺得是襲擊原因。現時砍人同事被控以一項故意傷人罪。

事件發生於胡志明市平新郡（Binh Tan），警方日前公布一宗故意傷人案。12月7日，22歲化名V的男子來自越南多樂省（Dak Lak），他在平新郡Binh Hung Hoa B區Nguyen Thi Tu胡同一間電單車零件噴漆加工廠工作，工作場所的閉路電視拍到，V突然被同事拿長刀砍傷。

事發時大家都在工作，但17歲同事Trinh持刀衝進狂砍V，逼得對方只能舉手阻擋，被砍至重傷。Trinh砍人後馬上逃離現場，而V被送到附近的醫院急症室搶救，然後再轉到115人民醫院。

V向警方供稱，自己和Trinh根本無仇無怨，不知為何被砍。不過他回想起，前一晚他們一大班同事出去喝酒，過了一會見到Trinh帶同女友出席，見Trinh想開電單車載女友離開時，自己就向對方女友「開玩笑」。殊不知第二天早上就被Trinh砍到重傷入院，「可能是我開玩笑令Trinh生氣了」。

警方後來發現，V只是在該處工作了1天，Trinh則工作了近1個月，而當Trinh女友想離開時，他開的玩笑是「讓6個兄弟一起送她」，疑令對方感到冒犯，Trinh和女友上車離開時已顯得很生氣。同事們都供稱，應該是他的「玩笑」激怒了V行兇。

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文章授權轉載自《香港01》

胡志明市 越南 職場

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