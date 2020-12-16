上百隻烏鴉盤旋尖叫逾14小時 網嚇瘋：世界末日快到了

烏鴉在西方人眼中自古便有不祥之意，或代表著死亡即將到來的凶兆。加拿大安大略省（Ontario）一處公寓外，日前出現一幕令人看了為之驚恐的畫面，上百隻烏鴉聚集在空中不斷盤旋，並發出淒慘的尖叫聲，時間持續14小時之久，讓不少網友看了相當害怕，留言直呼「世界末日快到了」。

根據《每日星報》報導，日前有網友在國外論壇「Reddit」上傳一段令人毛骨悚然的影片，只見影片拍攝灰濛濛的天空，數百隻烏鴉在空中盤旋，並不斷發出淒慘的啼叫聲，讓畫面看來更加詭譎、驚悚。

據上傳影片的網友稱，這些烏鴉已在加拿大安大略省的一處公寓外持續飛行逾14個小時。這段影片在網上瘋傳，許多網友看過都認為這是不吉利的凶兆，紛紛留言「這難道不是世界末日的預兆嗎？」、「歡迎來到世界末日」、「我真的被嚇壞了…」。

當中也有生態專業網友不以為意，指出烏鴉是群體行動的動物，牠們也有可能只是聚集在一起閒聊，只是出於為了取暖或群體安全而聚集在一起飛行，沒什麼好擔心的。