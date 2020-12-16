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男花1萬8買聖誕裝飾送女兒 到貨被「2樓高」超巨大尺寸嚇歪

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名男子在網上錯買超巨大尺寸的鬼靈精裝飾品，足足有2層樓高，意外成為當地地標。圖擷自推特。
英國一名男子在網上錯買超巨大尺寸的鬼靈精裝飾品，足足有2層樓高，意外成為當地地標。圖擷自推特。

美麗的錯誤？英國一名男子理德爾（Ray Liddell）為了給7歲女兒小茉莉（Jasmine）一個聖誕節驚喜，於是在網上購買了知名聖誕節喜劇動畫電影《鬼靈精》的裝飾品，沒想到事後卻發現裝飾品竟比2層樓房還高，讓他相當驚訝。

根據《每日郵報》報導，事發於上個月，住在英格蘭達拉謨郡（County Durham）哈特爾浦（Hartlepool）的里德爾當時想買給7歲女兒小茉莉一個驚喜，於是在網路上花了500英鎊（約台幣18,000元）購買了一隻鬼靈精充氣娃娃裝飾品。

然而，理德爾在網上訂購前忘了先檢查尺寸，直到拿到商品後才發現這個裝飾品居然長達35英尺（約10公尺），灌滿氣後足足比住家的2層樓房還高，成為一尊超巨大的鬼靈精，7歲的小茉莉看到後不但沒有被嚇壞，反而還興奮的尖叫了起來。

巨大的鬼靈精裝飾品被拍照上傳網路，一夕之間成為當地知名景點，更因此吸引超過5,000名遊客到訪，親眼見識這尊巨大的鬼靈精。除此之外，理德爾也要求參觀的遊客捐款給慈善事業，目前已籌得24,000多元英鎊（約90萬元台幣），並將這筆款項捐贈予當初照顧死於新冠肺炎的父親的臨終關懷之家。

聖誕節 電影 捐款 動畫

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