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移動城牆！印度超長火車有45節車身 還載運「雙層貨櫃」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享在印度有輛兩層貨櫃「世界最高」的火車。圖擷取自YOUTUBE
網友分享在印度有輛兩層貨櫃「世界最高」的火車。圖擷取自YOUTUBE

自從鐵路發明以來，一直都是重要的運輸工具。靠著強力火車頭與車廂，一次就能搬運許多貨物。不過最近有輛印度的貨櫃列車，因為裝載的貨量異於常規，成為了網路熱門的話題。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，youtube頻道「TRAINS PORT JUNCTION」最近分享一則影片，片中是一輛印度的貨櫃列車。但不一樣的是，這輛列車裝載的貨櫃，竟然疊了兩層，遠比一般看到的列車再高上一截。火車頭連接電線的「集電弓」也明顯拉高，約是普通列車的兩倍有。

而不僅是高度，只見攝影鏡頭側面拍著緩慢前進的車身，車廂一節一節行駛過去，卻絲毫未見盡頭。仔細一數，扣掉車頭與車尾，中間的貨櫃車輛竟然長達45節車廂。拿台灣高鐵的12節車廂相比，這輛貨車大約就有高鐵的好幾倍長。

除了高之外，該列車的車廂節數也相當驚人，即使列車不斷前進仍未見盡頭。圖擷取自YOUTUBE
除了高之外，該列車的車廂節數也相當驚人，即使列車不斷前進仍未見盡頭。圖擷取自YOUTUBE

這輛神奇的列車影片發表後，立刻引來許多網友的驚呼，表示：「這根本是『移動城牆』」、「這真的是我看過最高的火車了」、「我還以為是合成的，沒想到真的存在」。不過也有網友認為「感覺隨時會被壓垮」、「兩層貨櫃……看了就不敢接近」。

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