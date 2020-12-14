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小女孩瘋鬼滅之刃！牆上貼滿海報 早起「雙手合十」膜拜又鞠躬
日本漫畫《鬼滅之刃》在全球引發熱潮，電影票房在台灣也相當可觀，無論男女老少都愛上這部漫畫。有日本網友分享，女兒非常喜歡鬼滅之刃，不只在牆壁上貼滿鬼滅之刃的海報，甚至在每天起床時還會對海報膜拜，她傻眼表示，「他們可不是妳的祖先啊！」
一名日本媽媽在Twitter貼出兩張照片，只見牆壁上貼滿鬼滅之刃的海報，包括岩柱、善逸、霞柱、禰豆子和香奈乎等人，牆邊為該網友的女兒，早起後身穿睡衣，雙手合十向海報膜拜，甚至鞠躬拜拜。
該網友又好氣又好笑，無奈說「女兒抱歉，他們可不是妳的祖先啊」。牆上海報是鬼滅之刃第23集最終單行本在日本5大報社投放的全版廣告，包括讀賣新聞、朝日新聞、產經新聞、每日新聞和日本經濟新聞等。
其他網友則笑稱「妹妹太可愛」、「她也是鬼殺隊後代」、「妹妹真的以為是祖先」、「怎麼這麼好笑」、「現在小孩都是鬼滅之刃孝子」、「拜拜的姿勢超級虔誠」。
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