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慎入！澳洲巨型獵人蜘蛛闖入民宅住足1年 沒被殺反而變住客

香港01 / 撰文：謝茜嘉
女戶主安妮特表示，巨型蜘蛛大約在1年前有隻闖進了家裏，但她與家人亦無特別驅趕或是討厭牠的存在，甚至為牠改名夏洛特 （Charlotte）。（The Dodo圖片）
女戶主安妮特表示，巨型蜘蛛大約在1年前有隻闖進了家裏，但她與家人亦無特別驅趕或是討厭牠的存在，甚至為牠改名夏洛特 （Charlotte）。（The Dodo圖片）

家有蚊蟲曱甴，大部份人必定殺之而後快，但澳洲1戶人家看到有巨型蜘蛛闖入，非但沒有驅趕，反而任由牠住足1年，讓牠在屋內自由走動。女戶主表示，家中所有成員不但不懼怕蜘蛛，甚至早就把牠當成家庭一部份，還替牠起了名字，事件網民深感驚訝。

女戶主安妮特（Annette Gray）表示，該隻巨型蜘蛛於大約在1年前闖進家中，但她與家人無特別驅趕或是討厭牠的存在，甚至為牠改名夏洛特 （Charlotte），結果大家就這樣共存生活至今。

安妮特的兒子傑克（Jake）指，夏洛特其實是隻獵人蛛，目前體型有15厘米闊，並會持續長大。雖然是獵人蛛，但性格並非想像中恐怖，而且很少對人類構成威脅。傑克表示：「這也就是媽媽對待夏洛特的態度，任由牠想做甚麼事，就做甚麼事。」

夏特其實是隻獵人蛛，目前體型有15厘米闊，並會持續長大。（The Dodo圖片）
夏特其實是隻獵人蛛，目前體型有15厘米闊，並會持續長大。（The Dodo圖片）

傑克續稱，夏洛特在過去1年間逐漸長大，牠平常並不會打擾家人，只在家中四處走動，逐個房間閒逛吃掉昆蟲。雖然如此，安妮特的朋人曾建議要除掉蜘蛛，甚至應燒毀整間屋，但她表明自己要當個好主人，「我不會殺死夏洛特，牠是無害的小生命」。

延伸閱讀：

台女小腿浮現「藍色蜘蛛網」　細紋變到似「蚯蚓」才知驚

連登仔活捉吸血蚊　與蜘蛛同困玻璃杯　以為有大戰睇最後變成咁

文章授權轉載自香港01》

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