日本人妻神還原14款《鬼滅》角色便當 網友直呼：超羨慕老公

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香港01 / 豆Jen
日本有一位「便當神人」まこつ，她在社交媒體上分享自己製作的《鬼滅之刃》便當，結果吸引超過20萬個粉絲追蹤。（Instagram＠yuko.makotsu）
日本有一位「便當神人」まこつ，她在社交媒體上分享自己製作的《鬼滅之刃》便當，結果吸引超過20萬個粉絲追蹤。（Instagram＠yuko.makotsu）

早前日本人氣動漫作品《 鬼滅之刃 》的劇場版在香港上映，就連一班平日很少看動畫的人都「鬼滅上癮」，對作品裡面的角色而著迷！日本有一位媽媽將《 鬼滅之刃 》的角色搬上小孩子和丈夫的便當上，包括主人公炭治郎、妹妹禰豆子和大家最愛的炎柱煉獄杏壽郎等人，還原度超高，簡直就像在米飯上畫畫一樣！她更公開了自己和家人的合照，原來是個年輕辣妹媽媽，長得漂亮又有一雙巧手，網友都直呼「好羨慕呀！」

日本有一位可以說是「便當神人」的媽媽まこつ（Instagram＠yuko.makotsu），她在社交媒體上分享自己製作的《 鬼滅之刃 》便當，結果吸引超過20萬粉絲追蹤！除了熱門角色炭治郎、禰豆子等主角外，她還加入了一些超冷門配角，相信是作品的忠實粉絲才能認得出。

煉獄杏壽郎。（Instagram＠yuko.makotsu）
煉獄杏壽郎。（Instagram＠yuko.makotsu）

很多人就連在紙上都畫不好的動漫角色，她卻能用豐富的食材在便當上完美還原，不但煮食技巧好強，畫工都一流！很多人都好奇她是用什麼材料製作出如此精緻的便當，於是まこつ把製作過程都拍下放在YouTube分享，原來要完成一個《 鬼滅 》便當真的不簡單啊！

富岡義勇。（Instagram＠yuko.makotsu）
富岡義勇。（Instagram＠yuko.makotsu）

除了《鬼滅之刃》角色便當之外，まこつ還擅長將各式各樣的零食和飲品變成便當裡的配菜，例如會把米飯製成一瓶醬油或者啤酒放入飯盒中，簡直是以假亂真！

胡蝶香奈惠。（Instagram＠yuko.makotsu）
胡蝶香奈惠。（Instagram＠yuko.makotsu）

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文章授權轉載自《香港01》

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