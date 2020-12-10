媽媽把小孩「掛」在椅背上酒吧獨樂？ 一張照片引網熱議
一張寶寶疑似被隨意「掛」在椅子上的照片，引起網路巨大風波！網路論壇《Reddit》上最近出現一張照片，看起來像是一名女子將寶寶用嬰兒背帶固定在椅子上，而自己則和身旁的男性隨意聊天。許多網友批評這樣的行為，認為這樣十分危險，短短數天便累積上千則的討論。
這張標題為「她把小孩安裝在椅背上」的照片被發在《Reddit》的「爛事板」，照片是否真實、或嬰兒是真是假都無法確定，但仍無法阻止網友們湧入批評。憤怒的網友表示「小孩應該要時時被抱著，那個背帶看起來隨時會鬆掉」、「我連對我的背包都不會這麼隨便」；更多的網友則開始諷刺「你怎麼知道那個小孩是她的？或許是上個顧客掉的啊」、「她不應該這樣把小孩掛著，留在車上會比較舒服」。
支持的媽媽則跳出來說，她不認為這行為有大家說的那麼糟。她說她在帶小孩時，有時小孩就是怎樣都不肯睡，非要在綁帶上懸空才能靜下來小睡，她認為照片中的媽媽或許只是想在小孩小睡時試著吃頓午餐，且她的手也有看來也有拉著綁帶，並非全然不顧。
事實上，根據網友澄清，該張照片已出現在網路上一段時間，而大部分人都認為那個寶寶只是練習「照護用」的假娃娃而已。
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