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日本女性因一個理由把美祿買到斷貨 網路黃牛價5倍照搶

香港01 / 向樂高／報導
日本已非首次因「美祿旋風」導致產品停售，原來今年9月底亦曾因相同的理由而停售。（Nestle日本官網）
日本已非首次因「美祿旋風」導致產品停售，原來今年9月底亦曾因相同的理由而停售。（Nestle日本官網）

主打兒童市場的飲品「美祿」，相信對很多人「未飲過都聽過」，然而在巿場發售多年的美祿，然而最近日本卻掀起一股「美祿旋風」，全國女性看到1則twitter帖後，因1個原因熱搶美祿，導致網上拍賣價高竟高達原價5倍！超高炒價導致市面上的存貨被搶購一空。幾乎所有商店都斷貨、生產線完全跟不上需求的情況下，雀巢唯有無奈宣佈：美祿將停賣至明年2月！

其實今次已經不是美祿的首次停售了，早在今年的9月底，美祿就曾宣佈容量240克的大袋裝商品要停售，至11月16日重新發售，惟重隻至今約1個月的銷量，對比去年同期竟激翻7倍！由於「美祿旋風」實在過於熱烈，從新加坡進口的原料嚴重供不應求，因此今次連700克的家庭裝以及條狀商品都宣告停售。

「美祿旋風」是如何出現的？

日本節目《Good Luck！（グッとラック）》針對這股奇特的「美祿旋風」進行了深入的剖析，事緣7月的時候有網民在twitter發文，號稱喝了美祿能夠補充鐵質，舒緩貧血，結果帖文在網上瘋傳。

該帖文被極大量網民轉發及按讚，尤其是容易缺乏鐵質或是有缺鐵性貧血的女性聽到這則消息後，紛紛跑去買美祿，有人喝完後又發了「感覺貧血有改善」等推文，結果在口耳相傳之，喝美祿頓時在女性間的掀起熱潮。

「美祿旋風」人氣之高，迫使店家需要貼出告示表示每人只能購買1袋，亦有家長就此表示由於兒子平常只願意飲「美祿」，因此到處缺貨對她的育兒方針造成非常大的不便。

由於產品供不應求，原價約200至300日元（約新台幣55至80元）的200克美祿，在熱賣的風潮下結果連網上亦出現了等於原價5倍以上的「謎之價格」，而網上有大量炒價商品出現「完售」（即「售罄」）的狀態，可見「美祿旋風」的人氣何等驚人。

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文章授權轉載自《香港01》

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