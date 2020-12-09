快訊

Google公布2020台灣搜尋排行榜 新冠疫情竟才排名第2

釋字777號解釋後，什麼樣的行為才算「肇事逃逸」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩偶變身大壞蛋！媽媽惡搞聖誕小精靈場景 嚇哭五歲兒

聯合新聞網 / 綜合報導
英國30歲媽媽將五歲兒子的鬼靈精玩偶變身為「吃掉小精靈的大壞蛋」。圖／取自mirror
英國30歲媽媽將五歲兒子的鬼靈精玩偶變身為「吃掉小精靈的大壞蛋」。圖／取自mirror

英國30歲媽媽李（Tanya Lee）日前將五歲兒子奧斯卡（Oscar）的鬼靈精（Grinch）玩偶變身為「吃掉小精靈的大壞蛋」，讓奧斯卡哭了半小時，還對鬼靈精產生陰影不讓它再次靠近小精靈。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，當天李一家吃完烤雞，她看到桌上的雞骨頭一時玩性大開決定惡整奧斯卡。她先將骨頭按小精靈身形擺放，在骨頭旁放拿著餐具的鬼靈精。奧斯卡目睹一切大哭說：「鬼靈精不能吃掉小精靈」。李後來拿出完好如初的小精靈告訴奧斯卡這只是開玩笑，但奧斯卡再也不敢看鬼精靈，也不讓小精靈靠近鬼靈精。

網友Chidog指責李不該對奧斯卡開這樣的玩笑：「孩子在這個年紀想像力很豐富，還分不出現實跟虛構故事。」網友Anotherdayin也提到：「如果讓孩子哭了半小時，就不能算是笑話了。媽媽很自私且殘忍。」網友leicesterslass說李對兒子開的玩笑太過火，還在「道具上加了血，很病態。」

李表示或許部分網友認為她是壞媽媽，但她覺得這玩笑無傷大雅：「奧斯卡是我的孩子，如果我認為他可以應付這些事我就會做，我了解我的孩子，他雖然哭了一會，但最終會沒事的。」她還譴責有些人就是很愛躲在螢幕後當正義魔人。

餐具 英國

延伸閱讀

滿街都是和牛吃到飽餐廳？ 網曝：有的等級低還騙人當盤子

7尾才300元！婆媽瘋搶挪威鯖魚 他一吃傻眼：果然又被騙

弄斷女友口紅！男賠2千遭嫌少怨「別拿雜牌騙」 網一看狂打臉

整晚激戰！隔天床單上「屎血混雜」 旅館房務人員氣炸

相關新聞

玩偶變身大壞蛋！媽媽惡搞聖誕小精靈場景 嚇哭五歲兒

英國30歲媽媽日前將五歲兒子的鬼靈精（Grinch）玩偶變身為「吃掉小精靈的大壞蛋」，讓兒子哭了半小時，還對鬼靈精產生陰影不讓它再次靠近小精靈。

愛犬遭大灰熊咬成重傷 加州男竟徒手擊退：要拯救我的孩子

美國加州內華達縣（Nevada County）男子貝納姆（Kaleb Benham）的鬥牛㹴（Pit Bull）「Buddy」上月在家門外玩耍時，突遭一隻重約350磅（約160公斤）的灰熊襲擊；貝納姆見狀隨即上前徒手與灰熊搏鬥，最終將灰熊擊退，救回愛犬。

清純企鵝妹變了！ 被問性愛史大方全認「YES」

南韓知名《Twitch》正妹實況主「企鵝妹」（Jinny）曾在台灣爆紅，還赴台大學習中文，不過她近期轉戰歐美，作風越來越大膽。一位網友整理出她直播填寫一份性愛調查問卷的片段...

他去急診治療竟排出綠色尿液！ 醫生稱罕見但屬良性反應

62歲慢性阻塞性肺部疾病的男性患者在呼吸困難送急診治療後，竟排出綠色尿液。

不用努力了！農夫用76元租地 挖出「這寶物」直接變百萬富翁

一夕致富不是夢！日前，印度一名農夫雅達夫（Lakhan Yadav）以200盧比（約新台幣76元）的價格租下了一塊土地，沒想到在開墾的過程中竟挖出「祕寶」...

女兒丟髒襪子意外成為「廁所藝術展」 她幽默舉動5萬網友讚爆

美國媽媽看到10歲女兒在廁所丟了一隻髒襪子，決定不動聲色。一周後襪子仍擺在原位，讓媽媽想到一個點子，延伸一連串始料未及的發展，意外成為「另類藝術展」。

真人版長髮公主！她留183公分秀髮 網笑像窗簾：上廁所怎麼辦？

烏克蘭31歲女性阿努夫里耶娃從12歲開始留頭髮，原本只是想留及腰，後來越留越長，至今有一頭183公分長髮，比她的身高多了15公分。阿努夫里耶因秀髮獲得很多關注及正面評價，但她表示仍遇到不少怪人「想買或是聞一聞我的頭髮。」

氣噗噗！與妻子吵架後想散心 結果一走就是450公里

夫妻之間吵架拌嘴在所難免，但義大利一名男子在與妻子吵架之後想散心，結果一走就是450公里，最後因為違反防疫宵禁規定而被警...

日男「連吃100天超商便當」 差點崩潰 內行網友：吃過量身體會臭

現代生活忙碌，許多人講求方便快速，正餐都選擇超商的微波便當填飽肚子。但是超商便當是否健康，也是許多人心中的疑慮。最近就有日本網友，挑戰連吃百日的便利商店，結果健康狀況嚴重惡化，引發許多網友討論。

他以同組號碼買彩券一年 女友擅改選號害他錯失4千萬大獎

跟千萬富翁擦身而過！英國一名32歲的水泥工賽門（Jacob Simon），過去一年都以同一組號碼下注購買彩券「歐洲百萬」（EuroMillions），他女友卻認為一年來都沒有中獎，因此偷偷更改選號，將彩券改為摸彩，害他錯失中獎機會，與107萬英鎊（約新台幣4063萬元）擦身而過，兩人也因此發生爭執。

13歲女戀上20歲繼母「醋意大發」 假裝道歉藏刀刺斃父親

巴西一名13歲女童戀上了20歲的繼母卡瓦洛（Maely Hellen Carvalho），多次傳送短訊示愛，更要求她與33歲父親費雷拉（Alex Ferreira）離婚；費雷拉得悉後不斷斥責女兒，豈料女兒竟假裝道歉，突然拿出預先藏好的刀弒父，導致費雷拉傷重死亡。

丈夫懷疑不忠！新娘遭婆家脫褲「驗貞操」 哭喊拒絕被無視

國外一名女子遭婆家懷疑不是處女，於新婚當天被強行脫褲子檢查童貞，令人憤怒的是，丈夫的姑姑藉此向新娘家人勒索錢財，由於無法付出要求金額，憤而將影片PO上網，離譜行為跟著曝光。

熱門新聞

慘！日本貨櫃船遇惡劣天氣 1800個貨櫃落海

大震撼！威廉王子被爆秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

該買美元了嗎？彭博：技術指標顯示暫時「貶過頭」

梅蘭妮亞宣布白宮新建休閒館 被批不知民間苦

娶日本公主能賺多少錢？日媒替真子未婚夫小室圭計算 百姓拒埋單

清純企鵝妹變了！ 被問性愛史大方全認「YES」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。