快訊

竹聯寶和會涉館長槍擊案 侯友宜批「大台北最可惡組織」

中國「蛋殼公寓」吃人事件：坑殺房客房東的金融陷阱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛犬遭大灰熊咬成重傷 加州男竟徒手擊退：要拯救我的孩子

香港01 / 李福源
美國加州一名男子貝納姆（Kaleb Benham）的愛犬遭灰熊攻擊，男子見愛犬被咬成重傷，鼓起勇氣徒手擊退灰熊，成功救回愛犬。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
美國加州一名男子貝納姆（Kaleb Benham）的愛犬遭灰熊攻擊，男子見愛犬被咬成重傷，鼓起勇氣徒手擊退灰熊，成功救回愛犬。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

美國加州內華達縣（Nevada County）男子貝納姆（Kaleb Benham）的鬥牛㹴（Pit Bull）「Buddy」上月在家門外玩耍時，突遭一隻重約350磅（約160公斤）的灰熊襲擊；貝納姆見狀隨即上前徒手與灰熊搏鬥，最終將灰熊擊退，救回愛犬。

上月25日，貝納姆突然聽到附近傳來一陣低沉的吼叫聲，在約距離大約75至100呎（約22至30公尺）的位置，發現有一隻灰熊竟然緊咬住Buddy的頭部拖行。「老實說，那時我腦海中唯一的想法就是『要拯救我的孩子』」，於是貝納姆衝上前去大力撞向那隻熊，抓住牠的喉嚨，然後不斷打牠的臉和眼睛，直至牠肯放開Buddy。

貝納姆成功擊退灰熊，但愛犬已身受重傷，但鄰近的動物醫院因有新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎確診個案而被迫關閉，令他一度以為即將永遠失去Buddy，幸好及時找到位於草谷（Grass Valley）的馬瑟洛獸醫醫院（Mother Lode Veterinary Hospital），Buddy經過約3小時的手術終保住性命。貝納姆說，雖然愛犬身體佈滿傷痕，但很開心仍能於感恩節當天團聚。

Buddy現已無大礙，但灰熊仍經常在附近出沒，令貝納姆非常擔心愛犬日後不能安心出門玩，「我認為那隻熊襲擊Buddy是為了得到食物，但現在牠的食物被搶走，所以牠打算搶回來」。

不少網友大讚貝納姆勇敢，「這證明他的確是一位稱職的狗主」、「如果你真正愛你的寵物，最關心的一定是牠們的安全，或者你會認為他與灰熊搏鬥很不理智，但我非常了解他的心情」、「雖然我不喜歡殺死動物，但這隻熊已經成為人類和寵物的威脅，因此必須將牠捉起來進行安樂死」。

延伸閱讀：

大劉女兒劉秀盈曾連爸爸都唔叫聲　今貼舊相懷念昔日時光

河邊散步遇巨鱷突襲　愛犬前腿被咬　退役美軍埋身徒手激戰救狗

文章授權轉載自《香港01》

動物醫院

延伸閱讀

影／無尾熊掛聖誕樹上以為是玩偶 屋主近看嚇壞：是活的！

生死一瞬！大章魚觸手捲海鷗入海 他急救海鷗免於一死

合照曝光驚人！漁夫擒拿473公斤鱷魚 與巨獸纏鬥近4小時終捕獲

影／水族館螃蟹大打出手「角角過招」 網友笑：影片有魔性！

相關新聞

愛犬遭大灰熊咬成重傷 加州男竟徒手擊退：要拯救我的孩子

美國加州內華達縣（Nevada County）男子貝納姆（Kaleb Benham）的鬥牛㹴（Pit Bull）「Buddy」上月在家門外玩耍時，突遭一隻重約350磅（約160公斤）的灰熊襲擊；貝納姆見狀隨即上前徒手與灰熊搏鬥，最終將灰熊擊退，救回愛犬。

玩偶變身大壞蛋！媽媽惡搞聖誕小精靈場景 嚇哭五歲兒

英國30歲媽媽日前將五歲兒子的鬼靈精（Grinch）玩偶變身為「吃掉小精靈的大壞蛋」，讓兒子哭了半小時，還對鬼靈精產生陰影不讓它再次靠近小精靈。

清純企鵝妹變了！ 被問性愛史大方全認「YES」

南韓知名《Twitch》正妹實況主「企鵝妹」（Jinny）曾在台灣爆紅，還赴台大學習中文，不過她近期轉戰歐美，作風越來越大膽。一位網友整理出她直播填寫一份性愛調查問卷的片段...

他去急診治療竟排出綠色尿液！ 醫生稱罕見但屬良性反應

62歲慢性阻塞性肺部疾病的男性患者在呼吸困難送急診治療後，竟排出綠色尿液。

不用努力了！農夫用76元租地 挖出「這寶物」直接變百萬富翁

一夕致富不是夢！日前，印度一名農夫雅達夫（Lakhan Yadav）以200盧比（約新台幣76元）的價格租下了一塊土地，沒想到在開墾的過程中竟挖出「祕寶」...

女兒丟髒襪子意外成為「廁所藝術展」 她幽默舉動5萬網友讚爆

美國媽媽看到10歲女兒在廁所丟了一隻髒襪子，決定不動聲色。一周後襪子仍擺在原位，讓媽媽想到一個點子，延伸一連串始料未及的發展，意外成為「另類藝術展」。

真人版長髮公主！她留183公分秀髮 網笑像窗簾：上廁所怎麼辦？

烏克蘭31歲女性阿努夫里耶娃從12歲開始留頭髮，原本只是想留及腰，後來越留越長，至今有一頭183公分長髮，比她的身高多了15公分。阿努夫里耶因秀髮獲得很多關注及正面評價，但她表示仍遇到不少怪人「想買或是聞一聞我的頭髮。」

氣噗噗！與妻子吵架後想散心 結果一走就是450公里

夫妻之間吵架拌嘴在所難免，但義大利一名男子在與妻子吵架之後想散心，結果一走就是450公里，最後因為違反防疫宵禁規定而被警...

日男「連吃100天超商便當」 差點崩潰 內行網友：吃過量身體會臭

現代生活忙碌，許多人講求方便快速，正餐都選擇超商的微波便當填飽肚子。但是超商便當是否健康，也是許多人心中的疑慮。最近就有日本網友，挑戰連吃百日的便利商店，結果健康狀況嚴重惡化，引發許多網友討論。

他以同組號碼買彩券一年 女友擅改選號害他錯失4千萬大獎

跟千萬富翁擦身而過！英國一名32歲的水泥工賽門（Jacob Simon），過去一年都以同一組號碼下注購買彩券「歐洲百萬」（EuroMillions），他女友卻認為一年來都沒有中獎，因此偷偷更改選號，將彩券改為摸彩，害他錯失中獎機會，與107萬英鎊（約新台幣4063萬元）擦身而過，兩人也因此發生爭執。

13歲女戀上20歲繼母「醋意大發」 假裝道歉藏刀刺斃父親

巴西一名13歲女童戀上了20歲的繼母卡瓦洛（Maely Hellen Carvalho），多次傳送短訊示愛，更要求她與33歲父親費雷拉（Alex Ferreira）離婚；費雷拉得悉後不斷斥責女兒，豈料女兒竟假裝道歉，突然拿出預先藏好的刀弒父，導致費雷拉傷重死亡。

丈夫懷疑不忠！新娘遭婆家脫褲「驗貞操」 哭喊拒絕被無視

國外一名女子遭婆家懷疑不是處女，於新婚當天被強行脫褲子檢查童貞，令人憤怒的是，丈夫的姑姑藉此向新娘家人勒索錢財，由於無法付出要求金額，憤而將影片PO上網，離譜行為跟著曝光。

熱門新聞

大震撼！威廉王子被爆秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

慘！日本貨櫃船遇惡劣天氣 1800個貨櫃落海

梅蘭妮亞宣布白宮新建休閒館 被批不知民間苦

從來都是別人移民美國...美國富豪現在卻積極買「第二本護照」，為什麼？

娶日本公主能賺多少錢？日媒替真子未婚夫小室圭計算 百姓拒埋單

該買美元了嗎？彭博：技術指標顯示暫時「貶過頭」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。