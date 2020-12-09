愛犬遭大灰熊咬成重傷 加州男竟徒手擊退：要拯救我的孩子

美國加州內華達縣（Nevada County）男子貝納姆（Kaleb Benham）的鬥牛㹴（Pit Bull）「Buddy」上月在家門外玩耍時，突遭一隻重約350磅（約160公斤）的灰熊襲擊；貝納姆見狀隨即上前徒手與灰熊搏鬥，最終將灰熊擊退，救回愛犬。

上月25日，貝納姆突然聽到附近傳來一陣低沉的吼叫聲，在約距離大約75至100呎（約22至30公尺）的位置，發現有一隻灰熊竟然緊咬住Buddy的頭部拖行。「老實說，那時我腦海中唯一的想法就是『要拯救我的孩子』」，於是貝納姆衝上前去大力撞向那隻熊，抓住牠的喉嚨，然後不斷打牠的臉和眼睛，直至牠肯放開Buddy。

貝納姆成功擊退灰熊，但愛犬已身受重傷，但鄰近的動物醫院因有新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎確診個案而被迫關閉，令他一度以為即將永遠失去Buddy，幸好及時找到位於草谷（Grass Valley）的馬瑟洛獸醫醫院（Mother Lode Veterinary Hospital），Buddy經過約3小時的手術終保住性命。貝納姆說，雖然愛犬身體佈滿傷痕，但很開心仍能於感恩節當天團聚。

Buddy現已無大礙，但灰熊仍經常在附近出沒，令貝納姆非常擔心愛犬日後不能安心出門玩，「我認為那隻熊襲擊Buddy是為了得到食物，但現在牠的食物被搶走，所以牠打算搶回來」。

不少網友大讚貝納姆勇敢，「這證明他的確是一位稱職的狗主」、「如果你真正愛你的寵物，最關心的一定是牠們的安全，或者你會認為他與灰熊搏鬥很不理智，但我非常了解他的心情」、「雖然我不喜歡殺死動物，但這隻熊已經成為人類和寵物的威脅，因此必須將牠捉起來進行安樂死」。

A man’s love for man’s best friend is a powerful force. Kaleb Benham from Grass Valley took on a 350 pound bear that was attacking his rescue dog, “Buddy.” Kaleb said he heard a growl the saw the bear dragging buddy “by his head.” So he tackled the bear and punched it pic.twitter.com/XAhTrS2AEC — Anna Giles (@AnnaGilesTV) December 4, 2020

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文章授權轉載自《香港01》