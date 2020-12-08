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清純企鵝妹變了！ 被問性愛史大方全認「YES」

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓知名《Twitch》正妹實況主「企鵝妹」曾在台灣爆紅，還赴台大學習中文，不過她近期轉戰歐美，作風越來越大膽。圖/取自企鵝妹《Twitch》
南韓知名《Twitch》正妹實況主「企鵝妹」曾在台灣爆紅，還赴台大學習中文，不過她近期轉戰歐美，作風越來越大膽。圖/取自企鵝妹《Twitch》

南韓知名《Twitch正妹實況主「企鵝妹」（Jinny）曾在台灣爆紅，還赴台大學習中文，不過她近期轉戰歐美，作風越來越大膽。一位網友整理出她直播填寫一份性愛調查問卷的片段，大膽談論性愛史，打破不少網友腦海中對「企鵝妹」的清純可愛印象。

「企鵝妹」學生時期曾在美國加州留學生活6年，英文相當流利，2018年與弟弟來台學中文3個月，還開心曬出台灣大學國際華語研究所的學員證，圈粉無數；2019年她到宜蘭童玩節開直播，搭客運回台北卻發現與長期跟蹤「企鵝妹」的男子同車，讓她在車上開直播痛哭，當時一堆正義網友出聲譴責，心疼「企鵝妹」在台灣受委屈。

日前有人在「遊戲大亂鬥」論壇發布3個「企鵝妹」在《Twitch》遊戲影音串流直播平台的片段，剪輯出她填寫網路測驗「純潔度測試（Rice Purity Test）」問卷的過程，可見「企鵝妹」根據問題是否被親吻過胸部、口交、一晚3次以及「多人運動」等等18禁話題大方全認勾選「YES」，也透露自己從未買過避孕藥。

PTT一名網友今（8）日發文，描述「她自己在幾萬觀眾面前，透露了很多過去在美國的一些情況，都不覺得有什麼害羞」，完全從台灣觀眾喜歡的清純型變成歐美觀眾喜歡的腥羶型實況主。他分析認為，歐美客群完全不在意「企鵝妹」之前在韓國有負面事件遭受公審，看到美國觀眾數與「斗內」（打賞）都在上升，轉型非常順利，「這點我覺得相當厲害，能夠配合不同觀眾群的口味而變動自身的螢幕形象」。

網友們紛紛留言回應「拜託…人家企鵝10幾歲在美國什都見識過了吧」、「來台灣不能塔區，去美國都快玩壞了，落差好大」；也有人回憶「在台灣直播晚上在外面…還一堆人怕她被壞人拐去」、「不過台灣鵝粉應該也看開了，聊天室幾乎沒中文」；還有人感嘆「形象破滅」、「雖然有點意外，但這也不奇怪吧」、「在亞洲真的束縛太多」。

不過有另一位PTT網友發文反駁「企鵝妹」此舉，「一堆人沒看影片被帶風向有夠愚蠢，內容是企鵝玩在玩一個網路問卷，啊她就亂填一通，根本不是在公開自爆性事，就是一個搞笑性質，結果一堆人在那邊崩潰」，多人留言附和「該醒了騎士團」，打趣說「企鵝妹很清純，只是配合歐美粉絲在演而已」、「那篇也沒講錯吧..就人設從清純變腥羶色啊XD」。

Twitch 正妹 PTT 直播

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