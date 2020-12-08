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不用努力了！農夫用76元租地 挖出「這寶物」直接變百萬富翁

聯合新聞網 / 綜合報導
印度一名農夫雅達夫以新台幣76元的價格租下了一塊土地，沒想到在開墾的過程中竟挖出價值232萬元的鑽石，讓他身價大漲，瞬間成為百萬富翁。示意圖／Ingimage
印度一名農夫雅達夫以新台幣76元的價格租下了一塊土地，沒想到在開墾的過程中竟挖出價值232萬元的鑽石，讓他身價大漲，瞬間成為百萬富翁。示意圖／Ingimage

一夕致富不是夢！日前，印度一名農夫雅達夫（Lakhan Yadav）以200盧比（約新台幣76元）的價格租下了一塊土地，沒想到在開墾的過程中竟挖出「祕寶」，只見一顆與眾不同的石頭在閃耀著光芒，雅達夫趕緊拿其去鑑定，才發現是顆價值606萬盧比（約新台幣232萬元）的鑽石，讓雅達夫身價大漲，瞬間成為百萬富翁

根據《印度時報》報導，45歲的雅達夫被強迫撤離原先居住的村莊，也因此得到了一筆政府給予的補償金。雅達夫移居到新的村落後，便以200盧比的價格在當地租用了一塊約莫2公頃的土地，再用其餘的補償金買了兩頭水牛，打算在當地開墾耕作，藉此做為家中的經濟來源。

一日，雅達夫在耕田時意外發現了一顆「非比尋常」的石頭，他趕緊將石頭拿起並擦拭其上面的灰塵。此時，雅達夫的心臟躁動不已，因為他看見手中的石頭閃閃發亮、散發出耀眼的光輝。隨後，雅達夫便趕緊去找當地的專家鑑定，發現自己挖出了一顆14.98克拉的鑽石，他也立刻將其賣出，直接賺進606萬盧比，身價一夕水漲船高，成為當地的大富翁。

「它改變了我的人生」，雅達夫表示自己永遠不會忘記這驚喜的過程，而他在受訪時也提到，因為自己沒有好好接受教育，所以他打算將這筆巨款存入銀行，做為未來4個孩子的教育基金，確保他們都能受到良好的教育。雅達夫也提到，自己不會因此放棄耕作，他會繼續努力工作，更期許未來能再幸運的挖到另一顆鑽石。

印度一名農夫雅達夫以新台幣76元的價格租下了一塊土地，沒想到在開墾的過程中竟挖出價值232萬元的鑽石，讓他身價大漲，瞬間成為百萬富翁。圖／截自印度時報
印度一名農夫雅達夫以新台幣76元的價格租下了一塊土地，沒想到在開墾的過程中竟挖出價值232萬元的鑽石，讓他身價大漲，瞬間成為百萬富翁。圖／截自印度時報

印度 鑽石 富翁

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