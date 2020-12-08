他去急診治療竟排出綠色尿液！ 醫生稱罕見但屬良性反應

美國醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》最新個案研究出爐，62歲慢性阻塞性肺部疾病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）的男性患者在呼吸困難送急診治療後，竟排出綠色尿液。

美國雜誌《健康》（Health）報導，最初醫生診斷發現該患者有急性呼吸衰竭，血液裡二氧化碳過高，便替該患者插管、戴呼吸機，並送入加護病房。醫生稍後為患者注射一種名為丙泊酚（propofol）的鎮靜劑和麻醉劑幫助他放鬆。

5天後患者尿變成綠色，醫生排除患者感染的因素，推論綠色尿液是因注射丙泊酚引起的，斷言「一旦停止注射丙泊酚，尿液顏色就會恢復正常。」

報導指出，尿液變綠色的原因除了受丙泊酚影響，服用抗抑鬱藥和消炎藥、感染，或罹患阻塞性黃疸（obstructive jaundice）都可能導致尿液變綠色。食用含色素食物也可能排出綠色尿液，一些罕見的遺傳病（比方藍尿布綜合症，blue diaper syndrome）也會使尿液呈綠色。但尿液最常見的變色原因仍是藥物。

最後病例顯示患者的綠色尿液是因丙泊酚在肝臟中代謝，再通過腎臟排出，雖然丙泊酚引起的綠色尿液不常見，但這樣的變色屬於良性反應。患者也在住院2周後出院。