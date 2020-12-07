快訊

北海道「旭川告急」求自衛隊救命：日本絕望爆發最嚴重院內感染

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日男「連吃100天超商便當」 差點崩潰 內行網友：吃過量身體會臭

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友挑戰「連吃100天超商便當」，結果健康狀態亮紅燈，質疑超商便當的保存期限真的太久。圖擷取自まいどなニュース
日本一位網友挑戰「連吃100天超商便當」，結果健康狀態亮紅燈，質疑超商便當的保存期限真的太久。圖擷取自まいどなニュース

現代生活忙碌，許多人講求方便快速，正餐都選擇超商的微波便當填飽肚子。但是超商便當是否健康，也是許多人心中的疑慮。最近就有日本網友，挑戰連吃百日的便利商店，結果健康狀況嚴重惡化，引發許多網友討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，喜愛分享美食的twitter網友「進撃のグルメ」，日前決定挑戰連吃100天的超商便當。挑戰剛開始時，他還覺得「便當超好吃」、「寫大份的分量真的很足」、「拉麵的叉燒好好吃」，似乎很享受超商便當的美味。

然而一路吃下來，他卻逐漸感覺到腸胃逐漸不適，身體開始出現異味、無法長時間集中等症狀。到了挑戰末期，健康狀況已明顯亮起紅燈，進食過程也有如折磨，感受到不管哪款便利商店的便當，吃起來都差不多。即使肚子空空如也，也沒有任何想再吃的慾望，甚至體會到為何常吃垃圾食物容易得憂鬱症的感覺。

雖然他最後還是完成了挑戰，但也認為「一開始還以為要吃下去不是問題，但現在覺得根本不可能」，並且質疑「冷靜下來想想，超商便當保存期限那麼長滿可怕的」，自己必須重新考慮飲食和健康的關係。他也提到聯名款拉麵好吃程度，根本不到店家賣的十分之一，很難想像店主怎麼會覺得這個味道OK。

這項挑戰結果公布之後，引來不少網友的回應，表示「我之前也一天吃兩餐便利商店，結果膽固醇過量」、「我上班地方只有便利商店，根本地獄」、「我在7-11做便當的地方工作過……老實說並不意外」。

也有專業網友解說：「便利商店的便當為了拉長保存期限，脂肪和糖分都會放比較多，導致胃酸過量，反之維他命與纖維質幾乎為零，吃太多會營養失調。身體會發臭就是因為油脂攝取過多導致」。

便當 便利商店 超商

延伸閱讀

為何牛肉麵價格總輸拉麵？ 網笑了：跟日本扯上關係就賣貴

國中兒打開學校60元便當超傻眼 網見菜色狂笑：老闆累了嗎？

高鐵便當一吃超驚豔 價格曝光網推爆：菜色優質很可以

他一見便當裡有這蔬菜直呼「噁心」 網友大讚營養又顧胃

相關新聞

日男「連吃100天超商便當」 差點崩潰 內行網友：吃過量身體會臭

現代生活忙碌，許多人講求方便快速，正餐都選擇超商的微波便當填飽肚子。但是超商便當是否健康，也是許多人心中的疑慮。最近就有日本網友，挑戰連吃百日的便利商店，結果健康狀況嚴重惡化，引發許多網友討論。

他以同組號碼買彩券一年 女友擅改選號害他錯失4千萬大獎

跟千萬富翁擦身而過！英國一名32歲的水泥工賽門（Jacob Simon），過去一年都以同一組號碼下注購買彩券「歐洲百萬」（EuroMillions），他女友卻認為一年來都沒有中獎，因此偷偷更改選號，將彩券改為摸彩，害他錯失中獎機會，與107萬英鎊（約新台幣4063萬元）擦身而過，兩人也因此發生爭執。

13歲女戀上20歲繼母「醋意大發」 假裝道歉藏刀刺斃父親

巴西一名13歲女童戀上了20歲的繼母卡瓦洛（Maely Hellen Carvalho），多次傳送短訊示愛，更要求她與33歲父親費雷拉（Alex Ferreira）離婚；費雷拉得悉後不斷斥責女兒，豈料女兒竟假裝道歉，突然拿出預先藏好的刀弒父，導致費雷拉傷重死亡。

丈夫懷疑不忠！新娘遭婆家脫褲「驗貞操」 哭喊拒絕被無視

國外一名女子遭婆家懷疑不是處女，於新婚當天被強行脫褲子檢查童貞，令人憤怒的是，丈夫的姑姑藉此向新娘家人勒索錢財，由於無法付出要求金額，憤而將影片PO上網，離譜行為跟著曝光。

用飯店熨斗煎鮭魚 主廚被隔離照樣變出餐廳菜

CNN報導，英國英格蘭一名年輕廚師蘭多斯（Jago Randles），最近到加拿大卑詩省一家滑雪度假村做新工作，到職前先...

新家地下室驚見「洋娃娃頭」直愣愣盯著 網友嚇壞勸搬家

買新房子一定要再三確認，也要與賣家充分溝通，以免事後反悔。美國一位女網友近期在社群發文稱，自己姊姊剛搬到愛荷華州的新家，卻看到地下室牆面鑲著一個洋娃娃的臉，只見娃娃兩眼直愣愣地盯著前方，模樣相當嚇人。貼文一出後，許多網友也被這詭異景象嚇壞，紛紛叫原PO勸姊姊搬家，以免遭來厄運。

美甲撞款「公猴藍蛋蛋」 網見笑歪：大自然真難懂

日前，日本網友「ひらう」在個人推特發文分享，有一款以水藍色為底色，並以鮮豔的紅色小愛心點綴的美甲款式意外「撞款」了！沒想到撞款對象竟然是猴子的「藍睪丸與鮮紅色龜頭」，將兩張圖擺在一起，看來相當搞笑。

詭異！男子死後被製成標本 一路兜風還參加自己喪禮

加勒比海國家千里達（Trinidad and Tobago）日前進行一場詭異葬禮，一名男死者未被放進棺材，反而是穿戴整齊...

熱門新聞

丈夫懷疑不忠！新娘遭婆家脫褲「驗貞操」 哭喊拒絕被無視

今天開盤前 五件事不可不知

美國這麼可憐？外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊

印度爆發怪病140人送醫！ 病患眼睛灼熱、嘔吐甚至昏迷

迫喬州推翻大選結果 川普遭拒

13歲女戀上20歲繼母「醋意大發」 假裝道歉藏刀刺斃父親

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。