13歲女戀上20歲繼母「醋意大發」 假裝道歉藏刀刺斃父親

巴西一名13歲女童戀上了20歲的繼母卡瓦洛（Maely Hellen Carvalho），多次傳送短訊示愛，更要求她與33歲父親費雷拉（Alex Ferreira）離婚；費雷拉得悉後不斷斥責女兒，豈料女兒竟假裝道歉，突然拿出預先藏好的刀弒父，導致費雷拉傷重死亡。

該名13歲女童與祖父母同住，但住處鄰近費雷拉和卡瓦洛的家，自費雷拉迎娶卡瓦洛後，她就瘋狂迷戀卡瓦洛，多次傳送短訊示愛，要求離開父親改為跟她相宿相棲；費雷拉後來發現一封由女兒寫給卡瓦洛的情信，並在其手機內找到示愛短訊，隨即大發雷霆不斷斥責女兒。

上周日（12月29日）上午，女童從祖父母家前往父親家，當時開門的正是卡瓦洛，女童訛稱是特意來向父親道歉，卡瓦洛見其態度誠懇，於是開門讓她上樓；然而她走入父親睡房看到剛起床的父親，竟拔出出預先藏在外套口袋的廚房刀，直接向父親胸口刺去，費雷拉重傷，隨即被送到就近醫院急救，可惜最終不治。

女童被捕後被轉送青少年拘留中心，將被控告謀殺。她供稱愛上了繼母，非常妒忌父親與繼母的感情，所以當父親威脅永遠不讓她再跟繼母見面，她的精神開始崩潰失控。

卡瓦洛表示，雖然她有注意到繼女對自己的情感，但從來不曾鼓勵她用這種方式表達愛意，強調愛的人是費雷拉，自己只想做一個好媽媽。

33歲的父親費雷拉慘死女兒刀下。（Youtube影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》