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丈夫懷疑不忠！新娘遭婆家脫褲「驗貞操」 哭喊拒絕被無視

聯合新聞網 / 綜合報導
女子遭丈夫家人強行脫褲驗貞操。圖擷自youtube
女子遭丈夫家人強行脫褲驗貞操。圖擷自youtube

國外一名女子遭婆家懷疑不是處女，於新婚當天被強行脫褲子檢查童貞，令人憤怒的是，丈夫的姑姑藉此向新娘家人勒索錢財，由於無法付出要求金額，憤而將影片PO上網，離譜行為跟著曝光。

根據外媒報導，這起事件發生在烏茲別克花剌子模州（Khorezm），一名新娘結婚當晚被丈夫懷疑不忠，事後婆家親戚戴上醫用手套，將女子壓在地上強行脫褲檢查，雖然她不斷掙扎並哭喊拒絕，但男方家人絲毫不理會，丈夫的姑姑甚至拍下整段過程。

新娘的繼父拉希莫夫（Nuriddin Rakhimov）表示，不接受女兒被無理對待，並懷疑對方是早有預謀，照理說家中不會有醫用手套。此外，婚後得知新郎先前被判強姦罪，對方也不斷要求支付婚禮費用，因為他們不付錢才遭到報復，最終影片被外流到網上。據了解，警方已逮捕涉案人員，目前正全力調查整起事件。

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