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美甲撞款「公猴藍蛋蛋」 網見笑歪：大自然真難懂

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友「ひらう」分享美甲撞款「公猴藍蛋蛋」的照片，引起網友廣大迴響。圖擷自推特@hirausan
日本網友「ひらう」分享美甲撞款「公猴藍蛋蛋」的照片，引起網友廣大迴響。圖擷自推特@hirausan

日前，日本網友「ひらう」在個人推特發文分享，有一款以水藍色為底色，並以鮮豔的紅色小愛心點綴的美甲款式意外「撞款」了！沒想到撞款對象竟然是猴子的「藍睪丸與鮮紅色龜頭」，將兩張圖擺在一起，看來相當搞笑。

貼文一出，令網友瘋狂大笑，照片PO出短短4天，已獲得11.9萬位網友按讚，網友們也紛紛留言，「我希望人類男性也能如此美麗」、「有時候我真的很不了解大自然」、「我心中的美甲就這麼毀了...」。

《國家地理中文網》2017年刊登的資料所示，如赤猴（Erythrocebus patas ）、山魈（M. sphinx）、黑面長尾猴（C. pygerythrus）這些動物的蛋蛋之所以是藍色的，可不是因為在性高潮後血液持續留在睪丸才造成瘀血般的青瘀色，主要是與「性擇」有關。

日本京都大學的野生動物學家巴克維奇（Fred Bercovitch）指出，有如孔雀引人注目的尾巴一般，「雄性的陰囊愈亮眼飽滿，對雌性的吸引力也就愈大」。

日本 猴子

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