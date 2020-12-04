快訊

我新冠境外移入+4！11月至今幾乎天天有病例

台股「萬四如意」 謝金河：只有看衰台灣的沒有賺到錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳失業男用亡父電話號碼買彩券 中頭獎一夕翻身

香港01 / 謝茜嘉／報導
澳洲一男子日前趁着亡父生忌買彩券，更用亡父生前的電話號碼選擇數字，結果幸運的中頭獎。圖片來源／ingimage
澳洲一男子日前趁着亡父生忌買彩券，更用亡父生前的電話號碼選擇數字，結果幸運的中頭獎。圖片來源／ingimage

新冠肺炎疫情導致全球經濟不景氣，澳洲一名男子因遭公司「炒魷」而失業，他日前趁着亡父生忌買彩券，更用亡父生前的電話號碼選擇數字，結果幸運的中頭獎，獎金高達約40萬澳幣（約840萬新台幣），他形容—是父親給自己的祝福。

該名住在澳洲南部莫德伯里（Modbury）的男子最近因為疫情而被公司裁員，在9年前因父親不幸離世，隨後養成買彩票的習慣，而且每次亦是以亡父的電話號碼填寫數字。即使他被裁後生活變艱難，但仍繼續買彩票。

在上月21日適逢是亡父生忌，該男子再次以父親的電話號碼買彩票，但今次皇天不負有心人，他接到彩票公司來電，被告知自己中了39.3萬的頭獎獎金（約225萬港元）。

對於自己可以暫時脫離貧困，並有充裕時間好好尋找下一份工作，該男子堅信：「這是父親給我的祝福！」他又指如果找到下一份工作，剩下的錢會用作置產。

延伸閱讀：

泰國和尚好心買彩票中頭獎獲460萬　最後被迫出走寺廟下場超慘

美國男買25張同號碼彩票　中正頭獎獲12.5萬美元

文章授權轉載自《香港01》

頭獎 澳洲 彩券 失業

延伸閱讀

38歲男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻「謊報」：其實73歲

新手媽媽精神崩潰殺害出生15天兒 網友質疑：丈夫都沒責任？

被「摃盤子」？ 婦人遇小擦撞車禍 竟收到45600元維修報價單

為減肥連續5週只喝水、一天暈倒10次 韓名模：時尚界差點害我沒命

相關新聞

俄網紅惡整懷孕女友換打賞 反鎖室外陽台致凍死

俄羅斯30歲網絡男主播列舍特尼科夫（Stas Reshetnikov）周三（2日）為了獲得粉絲打賞，竟將28歲懷孕女友格里戈耶娃（Valentina Grigoryeva）反鎖在攝氏零下幾度的室外陽台逾數小時，釀成一屍兩命慘劇，列舍特尼科夫當時全程直播，甚至拍到他拖着女友遺體走過客廳，直至警方上門他才關掉鏡頭結束直播畫面。

南非威力球頭獎號5,6,7,8,9,10 創造20名富翁

南非威力球1日開出頭獎號碼5,6,7,8,9與特別號10，讓20名分享獎金的幸運兒瞬間成為千萬富翁，消息一出群情嘩然質疑...

澳失業男用亡父電話號碼買彩券 中頭獎一夕翻身

新冠肺炎疫情導致全球經濟不景氣，澳洲一名男子因遭公司「炒魷」而失業，他日前趁着亡父生忌買彩券，更用亡父生前的電話號碼選擇數字，結果幸運的中頭獎，獎金高達約40萬澳幣（約840萬新台幣），他形容—是父親給自己的祝福。

曾命中疫情 印度天才少年預言：疫苗非化解危機方案、2021年更慘

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）因準確預言2020年將有如疫情、戰爭、全球股市大跌等而爆紅。他在最新的預言指出，現在研發中的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗不是他曾說過、可解決疫情的方案。此外他指2021大半年內，災難會繼續出現。

真戰鬥民族！62公斤的她竟能KO 240公斤胖男

近日，網上熱傳一段超「扯」的MMA比賽片段，片中一名紅髮女生跟一名超胖男生進行比賽，最後比賽結果出乎意料...

俄男呼吸困難就醫 鼻內驚見逾50年「生鏽」硬幣

俄羅斯有名男子近日感到呼吸困難前往就醫，沒想到醫生從他鼻內取出一枚蘇聯戈比（Kopek）老硬幣，估計卡在他鼻道中的時間超...

印度客機遭數千隻蜜蜂攻擊 機身宛如破了大洞

印度加爾各答市（Kolkata）一座機場近日接連發生「蜂群襲機」事件，只見一大群蜜蜂聚集在機艙門附近，讓機身看起來就像破...

變性被趕出家…菲裔移民紐西蘭選美封后 父重認「好女兒」

在10月舉行的2020年度紐西蘭洲際小姐大賽（Miss Intercontinental New Zealand），由來自菲律賓的26歲變性女子凱爾（Arielle Keil）奪得冠軍，是賽事首位摘下后冠的跨性別佳麗。凱爾因變性而遭逐出家門，如今終重獲父親接納，「從我爸爸臉上可以看出，他為我感到驕傲，且完全是發自內心的！」

不只美國…神秘金屬柱現身羅馬尼亞 表面布滿詭異圖案

羅馬尼亞北部一處山頂近來出現一根神秘金屬柱體，且表面布滿詭異的圓形圖案，在網路上引起人們紛紛議論。幾天前，美國猶他州（U...

他和2女同時結婚 揚言要讓她們一起懷孕「體驗相同歷程」

多重伴侶關係擁護者、美國36歲男子去年跟兩位女性結婚。今年揚言要讓兩個妻子同時懷孕，「體驗相同歷程。」

奇蹟生還！她從7公尺高處落下 「頭骨削一大塊」逃過死劫

奧地利一名女教師從700公分高的三樓窗戶落下，腦部重傷且全身骨折，經歷手術移除頭部一大塊面積後竟奇蹟生還。

創紀錄！收養冷凍27年胚胎 女子生下健康女娃

儘管莫莉．吉布森（Molly Gibson）只有1個多月大，她已經打破世界紀錄，成為史上冷凍時間最長且成功誕生的胚胎。

熱門新聞

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

印度客機遭數千隻蜜蜂攻擊 機身宛如破了大洞

拜登上任首100天將要求美國人戴口罩 並已請佛奇留任

拍出巨石一刀兩斷景象！日本奈良一刀石成《鬼滅》聖地

為減肥連續5週只喝水、一天暈倒10次 韓名模：時尚界差點害我沒命

白宮：新冠疫苗火速到位歸功川普 應改叫「川普疫苗」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。