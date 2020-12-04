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澳失業男用亡父電話號碼買彩券 中頭獎一夕翻身
新冠肺炎疫情導致全球經濟不景氣，澳洲一名男子因遭公司「炒魷」而失業，他日前趁着亡父生忌買彩券，更用亡父生前的電話號碼選擇數字，結果幸運的中頭獎，獎金高達約40萬澳幣（約840萬新台幣），他形容—是父親給自己的祝福。
該名住在澳洲南部莫德伯里（Modbury）的男子最近因為疫情而被公司裁員，在9年前因父親不幸離世，隨後養成買彩票的習慣，而且每次亦是以亡父的電話號碼填寫數字。即使他被裁後生活變艱難，但仍繼續買彩票。
在上月21日適逢是亡父生忌，該男子再次以父親的電話號碼買彩票，但今次皇天不負有心人，他接到彩票公司來電，被告知自己中了39.3萬的頭獎獎金（約225萬港元）。
對於自己可以暫時脫離貧困，並有充裕時間好好尋找下一份工作，該男子堅信：「這是父親給我的祝福！」他又指如果找到下一份工作，剩下的錢會用作置產。
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文章授權轉載自《香港01》
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