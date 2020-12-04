俄網紅惡整懷孕女友換打賞 反鎖室外陽台致凍死
俄羅斯30歲網路男主播列舍特尼科夫（Stas Reshetnikov）周三（2日）為了獲得粉絲打賞，竟將28歲懷孕女友格里戈耶娃（Valentina Grigoryeva）反鎖在攝氏零下幾度的室外陽台逾數小時，釀成一屍兩命慘劇，列舍特尼科夫當時全程直播，甚至拍到他拖着女友遺體走過客廳，直至警方上門他才關掉鏡頭結束直播畫面。
網名「Stas Reeflay」的列舍特尼科夫與格里戈耶娃常進行網上遊戲直播，不時互相惡搞，吸引到不少粉絲。當日列舍特尼科夫收到一名粉絲打賞1000美元（約新台幣2.8萬元），要求他將僅穿內衣褲的格里戈耶娃反鎖在室外陽台；他將女友趕出去後，隨即返回電腦前繼續遊戲直播，再開門時卻發現格里戈耶娃已失去意識。
「親愛的起來吧！我愛你」
直播中，列舍特尼科夫被拍到把格里戈耶娃拖入屋內，搖一搖稱：「親愛的，妳還好嗎？妳怎麼了？該死的！妳看上去好像已經死了」；眼見女友依然沒有反應，他將其抱到沙發上，「怎麼辦？她臉色很蒼白，且沒有呼吸，我完全感覺不到她的心跳。親愛的，起來吧！我愛你」，然後對著鏡頭不斷痛哭。
警方接報案上門，要求列舍特尼科夫將鏡頭關上，結束長達2個多小時的直播畫面，列舍特尼科夫隨即被捕，案件仍在調查中。警方表示，如果驗屍報告證實格里戈耶娃是死於低溫症（hypothermia），列舍特尼科夫或會被判入獄2年。
女權份子拉澤爾松（Liza Lazerson）形容事件令人極為憤怒，敦促當局盡快監管網路直播，「格里戈耶娃在直播期間死亡，而這名兇手竟然獲得觀眾的打賞，這必須立即停止，直播內容必須進行審查。」
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文章授權轉載自《香港01》
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