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真戰鬥民族！62公斤的她竟能KO 240公斤胖男

香港01 / 衛爾良
俄羅斯一場MMA比賽，由62公斤的Mazdyuk對上240公斤的Chistyakov。
俄羅斯一場MMA比賽，由62公斤的Mazdyuk對上240公斤的Chistyakov。

近日，網上熱傳一段超「扯」的MMA比賽片段，片中一名紅髮女生跟一名超胖男生進行比賽，最後比賽結果出乎意料。

這場MMA賽事由名為「Наше Дело」（英譯︰Our Business）的品牌舉行。當晚共有六場MMA比賽，當中五場都是正常的MMA比賽。然而在頭條主賽中，卻出現了一場誇性別的怪奇對決︰由62公斤（136.4磅）的女拳手Darina Mazdyuk對陣240公斤（528磅）的網紅男拳手Grigory Chistyakov。

28歲的Darina Mazdyuk 是一名MMA職業拳手，Shardog資料顯示她的職業比賽記錄為4勝1敗，主要在俄羅斯MMA賽事「Fight For Hype」的155磅量級作賽。

而Grigory Chistyakov則是一名網紅，經營著YouTube頻道「Полное TV」，不時分享個人生活點滴及拍一些有趣的影片，擁有近12萬名用戶追蹤。Chistyakov 身高181厘米，卻重240公斤，完完全全是過分肥胖的體型。

今次並不是Chistyakov首次參加搏擊比賽，早在5月便跟另一名Youtuber「Олега Монгола」進行拳擊較量。之後，他又參加過名為「Punch Club」、「КУЛАК」的裸拳比賽。話雖如此，從Chistyakov的動作可見，他應該從未接觸過搏擊訓練，是完完全全的「門外漢」。

比賽初段，Chistyakov不斷利用體型優勢壓迫Mazdyuk，試圖縮短距離令其打擊無效化。儘管Mazdyuk使出渾身解數，不斷以拳腳擊向Chistyakov，對方卻仍不斷趨前推掌。Chistyakov一度推擊得手，把Mazdyuk完全壓在籠邊，使240公斤的體重完全加在Mazdyuk身上。不過因為久久未有跟進行動，裁判作出分開指示，讓比賽回到籠中央進行。

Mazdyuk 把握機會，一邊保距離，一邊瞄準對方頭部打擊。在比賽到了1分10秒左右，Mazdyuk 連續勾拳得手，Chistyakov 面部吃拳抱頭跌在地上，Mazdyuk 馬上追擊，取得背位，施展一波地面打擊。最後Chistyakov 不知是否身體太重，無法翻過身來防守，只能拍蓆投降。

一場體重相差178公斤的跨性別對決，由體重輕的一方以僅僅86秒取得終結勝。

賽後，Chistyakov最近在醫院做了一段時間的手術，並解釋說是一個朋友的死亡促使他改善他的健康狀況。

這場比賽的影片在社交媒體上瘋傳，引來極大的迴響，毀譽參半。

前UFC拳手Julie Kedzie祝賀Mazdyuk勝利，並稱讚她勇敢︰「打好最後一場比賽需要一定的勇氣，我真誠地希望它能被輸送到職業生涯中，讓她的勇敢得到普遍的讚揚。」

俄羅斯一場MMA比賽，由62公斤的Mazdyuk對上240公斤的Chistyakov。
俄羅斯一場MMA比賽，由62公斤的Mazdyuk對上240公斤的Chistyakov。
俄羅斯一場MMA比賽，由62公斤的Mazdyuk對上240公斤的Chistyakov，最後Mazdyuk僅花86秒就KO對手。
俄羅斯一場MMA比賽，由62公斤的Mazdyuk對上240公斤的Chistyakov，最後Mazdyuk僅花86秒就KO對手。

延伸閱讀：

巴西柔術不能直接投入MMA　前拳手給BJJ習者的9個建議

MMA｜黑獸成UFC重量級最多KO拳手　亞述旗拳手轉身KO或成年度最佳

文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯 網紅

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