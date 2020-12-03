變性被趕出家…菲裔移民紐西蘭選美封后 父重認「好女兒」

在10月舉行的2020年度紐西蘭洲際小姐大賽（Miss Intercontinental New Zealand），由來自菲律賓的26歲變性女子凱爾（Arielle Keil）奪得冠軍，是賽事首位摘下后冠的跨性別佳麗。凱爾因變性而遭逐出家門，如今終重獲父親接納，「從我爸爸臉上可以看出，他為我感到驕傲，且完全是發自內心的！」

凱爾出生於菲律賓達沃市（Davao City），未變性前的名字為「安德魯」（Andrew），後來跟隨父母到紐西蘭奧克蘭市（Auckland）定居。她表示，小時候不太明白甚麼是變性，「我只知道我的靈魂是一名女孩，我的存在就是要成為一名女孩」；惟她很害怕這個秘密會被發現，況且父母都是保守的天主教徒，很擔心自己不會被接受。

後來凱爾的父母發現兒子的神態愈來愈嫵媚，甚至會化妝和穿高跟鞋，服用含女性賀爾蒙的藥物，於是迫她作出抉擇：「停止這一切行為繼續做男人，否則滾出這個家」。凱爾說：「我爸爸堅信像我這樣的人絕對是邪惡的，但我已經活在錯誤的性別中太久了，我不想把寶貴的歲月繼續浪費在這個錯誤的身體裡。」

凱爾2017年決定離家，「我寧願做一個在地獄生活的女人，也不要做一個輕鬆度日的男人」。（Facebook圖片）

2017年凱爾決定離家，她坦言那是一段極為痛苦的日子，不但沒有經濟來源，還罹患了抑鬱症，甚至想過自殺，「但我最後還是堅持下來，我寧願做一個在地獄生活的女人，也不要做一個輕鬆度日的男人」。她後來獲得奧克蘭一間教會收留，努力工作賺錢，然後往泰國用了約1.5萬美元（約新台幣43萬元）進行變性手術，包括乳房植入及再造陰道。

對於奪得紐西蘭洲際小姐大賽后冠，凱爾形容是很美好的體驗，「這才是我一直以來想做的事，我終於實現夢想，真是太神奇了！」她沒有後悔變性，「如果到了70多歲或者即將離世時，我依然沒有變性做女人，我一定會非常痛苦和後悔。」

如今凱爾的父親雖然已經重新接受她，但母親仍避而不見。凱爾說：「我最後一次見到媽媽是我被趕出家門的那一天，我們已經3年半沒有聯絡，我很難過，生命中有太多的事物不能與她分享。希望在未來某一天，媽媽可以接受我。」

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

延伸閱讀：

跨性別網紅曾說「絕不變性」卻突反口？小A辣動刀只因媽媽這句話

嚴選全球十大變性美女 Poyd曾拍港產片「翻版黎姿」排榜首

文章授權轉載自《香港01》