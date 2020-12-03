快訊

獨／檢疫趴趴走！長榮11月起免職3空姐 事由全都露

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

變性被趕出家…菲裔移民紐西蘭選美封后 父重認「好女兒」

香港01 / 李福源／報導
凱爾參加2020年度紐西蘭洲際小姐大賽，奪得冠軍。（Facebook圖片）
凱爾參加2020年度紐西蘭洲際小姐大賽，奪得冠軍。（Facebook圖片）

在10月舉行的2020年度紐西蘭洲際小姐大賽（Miss Intercontinental New Zealand），由來自菲律賓的26歲變性女子凱爾（Arielle Keil）奪得冠軍，是賽事首位摘下后冠的跨性別佳麗。凱爾因變性而遭逐出家門，如今終重獲父親接納，「從我爸爸臉上可以看出，他為我感到驕傲，且完全是發自內心的！」

凱爾出生於菲律賓達沃市（Davao City），未變性前的名字為「安德魯」（Andrew），後來跟隨父母到紐西蘭奧克蘭市（Auckland）定居。她表示，小時候不太明白甚麼是變性，「我只知道我的靈魂是一名女孩，我的存在就是要成為一名女孩」；惟她很害怕這個秘密會被發現，況且父母都是保守的天主教徒，很擔心自己不會被接受。

後來凱爾的父母發現兒子的神態愈來愈嫵媚，甚至會化妝和穿高跟鞋，服用含女性賀爾蒙的藥物，於是迫她作出抉擇：「停止這一切行為繼續做男人，否則滾出這個家」。凱爾說：「我爸爸堅信像我這樣的人絕對是邪惡的，但我已經活在錯誤的性別中太久了，我不想把寶貴的歲月繼續浪費在這個錯誤的身體裡。」

凱爾2017年決定離家，「我寧願做一個在地獄生活的女人，也不要做一個輕鬆度日的男人」。（Facebook圖片）
凱爾2017年決定離家，「我寧願做一個在地獄生活的女人，也不要做一個輕鬆度日的男人」。（Facebook圖片）

2017年凱爾決定離家，她坦言那是一段極為痛苦的日子，不但沒有經濟來源，還罹患了抑鬱症，甚至想過自殺，「但我最後還是堅持下來，我寧願做一個在地獄生活的女人，也不要做一個輕鬆度日的男人」。她後來獲得奧克蘭一間教會收留，努力工作賺錢，然後往泰國用了約1.5萬美元（約新台幣43萬元）進行變性手術，包括乳房植入及再造陰道。

對於奪得紐西蘭洲際小姐大賽后冠，凱爾形容是很美好的體驗，「這才是我一直以來想做的事，我終於實現夢想，真是太神奇了！」她沒有後悔變性，「如果到了70多歲或者即將離世時，我依然沒有變性做女人，我一定會非常痛苦和後悔。」

如今凱爾的父親雖然已經重新接受她，但母親仍避而不見。凱爾說：「我最後一次見到媽媽是我被趕出家門的那一天，我們已經3年半沒有聯絡，我很難過，生命中有太多的事物不能與她分享。希望在未來某一天，媽媽可以接受我。」

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

延伸閱讀：

跨性別網紅曾說「絕不變性」卻突反口？小A辣動刀只因媽媽這句話

嚴選全球十大變性美女　Poyd曾拍港產片「翻版黎姿」排榜首

文章授權轉載自《香港01》

變性 跨性別

延伸閱讀

恐怖2021！英靈媒「看見」世界1名男領袖遭暗殺 各國內亂四起

男主管出差前告知「全部我安排」 她氣哭：原來只訂1間雙人房

她婚禮辦「親友團攝影大賽」 想省錢 網友曝可怕後果

女童訂Foodpanda疑網路慢連按好幾下 42名外送員擠爆家門口嚇壞了

相關新聞

變性被趕出家…菲裔移民紐西蘭選美封后 父重認「好女兒」

在10月舉行的2020年度紐西蘭洲際小姐大賽（Miss Intercontinental New Zealand），由來自菲律賓的26歲變性女子凱爾（Arielle Keil）奪得冠軍，是賽事首位摘下后冠的跨性別佳麗。凱爾因變性而遭逐出家門，如今終重獲父親接納，「從我爸爸臉上可以看出，他為我感到驕傲，且完全是發自內心的！」

曾命中疫情 印度天才少年預言：疫苗非化解危機方案、2021年更慘

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）因準確預言2020年將有如疫情、戰爭、全球股市大跌等而爆紅。他在最新的預言指出，現在研發中的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗不是他曾說過、可解決疫情的方案。此外他指2021大半年內，災難會繼續出現。

不只美國…神秘金屬柱現身羅馬尼亞 表面布滿詭異圖案

羅馬尼亞北部一處山頂近來出現一根神秘金屬柱體，且表面布滿詭異的圓形圖案，在網路上引起人們紛紛議論。幾天前，美國猶他州（U...

他和2女同時結婚 揚言要讓她們一起懷孕「體驗相同歷程」

多重伴侶關係擁護者、美國36歲男子去年跟兩位女性結婚。今年揚言要讓兩個妻子同時懷孕，「體驗相同歷程。」

奇蹟生還！她從7公尺高處落下 「頭骨削一大塊」逃過死劫

奧地利一名女教師從700公分高的三樓窗戶落下，腦部重傷且全身骨折，經歷手術移除頭部一大塊面積後竟奇蹟生還。

創紀錄！收養冷凍27年胚胎 女子生下健康女娃

儘管莫莉．吉布森（Molly Gibson）只有1個多月大，她已經打破世界紀錄，成為史上冷凍時間最長且成功誕生的胚胎。

影／限速50也狂飆！他炫耀時速200公里飆車影片被檢舉入獄

英國30歲男子在網上發布自己駕駛時速200公里車子疾行在路上的影片，被網友檢舉，獲判25個月刑期，吊銷駕照62個月。

「真」耶誕樹成超搶手必需品！ 冷酷疫情下溫馨小確幸

3月衛生紙大缺貨；12月到來，「真耶誕樹」在歐美成了另一個超級搶手的「必需品」...

看大尺碼不順眼？模特兒金字塔前拍性感照挨罵又被捕

埃及一名模特兒日前在知名的左塞爾金字塔（Pyramid of Djoser）拍攝「性感照」上傳IG，隨後遭批穿著「不敬」...

38歲男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻「謊報」：其實73歲

愛情不畏年齡的距離！南韓38歲網紅「波仔」日前宣布婚訊，他將與65歲妻子結為夫妻，正當大家紛紛獻上祝福時，他卻在直播中向外界道歉，公開妻子的真實年齡其實是73歲。

女童訂Foodpanda疑網路慢連按好幾下 42名外送員擠爆家門口嚇壞了

冬季陰雨綿綿，不想出門因此叫外送的機率大增，但點餐時最好多注意App狀態，否則可能會帶來不小的困擾。在菲律賓有一名女童使用美食外送平台Foodpanda點餐，但疑似因網路問題，按了點餐鍵後卻沒有反應。她連按許多下想確定系統有收到訂單，不料訂單其實早已順利送出，事後家門口湧出42名熊貓外送員，讓女童嚇壞了。

日男去露營半夜雙腳被重物壓住 手電筒一照見驚人景象

新冠肺炎疫情持續，各國民眾未能外出旅遊，只好在本土「Staycation」，而露營更成為近期大熱。有日本男生在Twitter上載相片，表示自己去了露營，但睡到半夜時雙腳突然感到有重物壓住，於是打開眼一看，發現原來是2隻流浪貓偷偷地走到營內，更睡在樓主雙腳的空隙取暖，非常可愛。

熱門新聞

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

川普發表有史最重要演說「大選是災難！」要求翻轉結果

美股早盤開低 跨黨派紓困案遭拒

不只美國…神秘金屬柱現身羅馬尼亞 表面布滿詭異圖案

謝金河：川普使出的殺手鐧 仍將繼續影響全球經濟

Zappos台裔創辦人命喪火場疑點多 房屋外觀竟完好如初

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。