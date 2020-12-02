他和2女同時結婚 揚言要讓她們一起懷孕「體驗相同歷程」

美國36歲男子席爾瓦（Jimmy Silva）是多重伴侶關係的擁護者。去年席爾瓦同時與32歲的莎哈葛（ChaCha Sahagun）以及26歲的珮萊潔（Summer Pelletier）結婚。今年席爾瓦揚言要讓兩個妻子同時懷孕，「體驗相同歷程。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，交往10年的席爾瓦跟莎哈葛8年前在一次商業聚會初次見到珮萊潔，兩人同時愛上珮萊潔，3人自此開始一起約會，去年席爾瓦拿著兩個從同一顆鑽石分兩半的鑽戒向兩位女性下跪求婚。珮萊潔說當時跟莎哈葛都很驚訝，她先用眼神徵詢莎哈葛的同意，最後兩人一起回覆：「我願意！」

他們花了6個月的時間籌備婚禮，並於去年12月舉行婚禮儀式，儘管婚禮儀式沒有法律約束力。席爾瓦的家人也不願承認他兩段感情，還說要跟他「斷絕關係。」

席爾瓦希望今年能讓兩位妻子同時懷孕，表示「對我來說有點辛苦，但我會努力。」

網友ExLondonGirl1990不看好席爾瓦同時造人計畫，認為「有可能其中一個妻子懷孕，另一個沒懷孕，接著會產生忌妒的問題。當小孩生下來以後，席爾瓦也會失寵不再是妻子眼中最重要的人。」網友FlicFlic則說席爾瓦一定有「不為人知的特質。」網友BeemerStreamer提到「擁有兩個妻子聽起來像是地獄場景，而且還可能得面對兩個岳母。」