奇蹟生還！她從7公尺高處落下 「頭骨削一大塊」逃過死劫

奧地利一名52歲女教師戈爾妲（Andrea Golda）日前從7公尺高的三樓窗戶落下，腦部重傷且腦內積水增加，昏迷一周期間醫生認為她情況不樂觀。然而戈爾妲經歷手術移除頭部一大塊面積後竟奇蹟生還。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，戈爾妲當時不僅頭部重創，還遭受脊椎、肋骨、手骨等多處骨折。醫生深入檢查全身，發現她的心臟跟胃沒事，但是諸如腎臟肝臟等器官都受傷了。

戈爾妲說自己進行了4次大手術，醫師切除她的頭骨以減輕她的腦壓，同時植入塑膠骨頭以保護腦部。她還有多處肌肉嚴重損傷，一整年都無法移動手臂。

戈爾妲提到意外發生那晚，她從夢中醒來想到窗邊透透氣，突然一陣昏眩讓她掉落窗外，不知躺在地上多久，直到朋友發現她才緊急送醫。

戈爾妲的身體至今仍出現多項後遺症，包括複視（double vision）、耳鳴，且在晚上十點或十一點就得就寢，不然會感受巨大的疲累。

但是育有20歲女兒的單親媽媽戈爾妲樂觀看待未來，表示「不想成為只會抱怨的受害者，為了自己跟女兒要勇往直前。」