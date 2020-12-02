影／限速50也狂飆！他炫耀時速200公里飆車影片被檢舉入獄

英國30歲男子瓊斯（Justin Dean Jones）日前在網上發布4段自己駕駛時速200公里車子疾行在路上的影片。一名臉書網友向警方舉報瓊斯行徑，讓他因此被判入獄25個月，並吊銷駕照62個月。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，瓊斯將道路當作他的賽車場，將手機放在方向盤錄製自己飆車的畫面，拍攝路段還包括瓊斯家附近限速50公里的區域。

瓊斯在其中一段畫面還一邊拿手機一邊開車，在光天化日之下超越其他車輛。另一段影片則拍到瓊斯在狹窄彎道逆向行駛。法官判處瓊斯三項危險駕駛罪名，直指他炫耀式的駕駛「自私且愚蠢至極」，並說他在上傳影片到臉書呈現出一種「扭曲的自負」。

網友Bridget2134批評瓊斯已經30歲了，行為還這麼像男孩子，「實在很可悲」。網友John也認為瓊斯很傻，「還把犯罪證據大剌剌公開在網路上。」網友Nathanone則很訝異瓊斯開的Vauxhall Astra車型可以快到時速200公里，但表示「自己絕不想在他撞車時坐在車上。」