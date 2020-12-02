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曾命中疫情 印度天才少年預言：疫苗非化解危機方案、2021年更慘
印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）因準確預言2020年將有如疫情、戰爭、全球股市大跌等而爆紅。他在最新的預言指出，現在研發中的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗不是他曾說過、可解決疫情的方案。此外他指2021大半年內，災難會繼續出現。
阿南德稱他並非反對疫苗，而是反對各政府與藥廠倉促研發，以及它們使用疫苗的方式。
上述說話來自他11月7日發布的影片。他稱全球疫情與經濟在6月以來暫時的改善，但11月28日，木星將再次進入摩羯座並與土星相交，災難將再次開始，也就是說，整個世界將在11月下旬再次陷入危機。
他說在12月19日至28日，土星和木星將相遇，天空中兩顆行星的光相互纏繞並相互接觸，這種糾纏影響着地球，並為人類帶來意識形態上的恐懼；這有可能有戰爭、瘟疫、大流行、經濟崩潰以及人們對媒體及政府的恐懼。一些大型機構亦有有意或無意地加強這種恐懼。
他說在2021年前，因為多個星體相遇而引發的災難會慢慢出現，直至2021年11月，木星將離開土星、離開摩羯座，然後進入水瓶座，世界將進入一個新的起點，由這些天體事件引起的災難將逐漸消失。
阿南德提出7個解決危機的方法，包括相信「神」——他指的是人們雖信奉不同宗教，但不應互相傷害，應相信和愛衪所創造的所有東西，包括大自然和動物。此外大家應通過接觸更多陽光及新鮮空氣、團結、散播正能量、種植食物、留心精神健康、與自然融合，去解決危機。
他在這個片段開首指出，他是根據占星術、簡單邏輯、印度教經典《吠陀》（Veda）以及他「對這世界的理解」去預測未來。
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文章授權轉載自《香港01》
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