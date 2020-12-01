快訊

軍公教退撫提繳要納稅 全教總：不公平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日男去露營半夜雙腳被重物壓住 手電筒一照見驚人景象

香港01 / 記者謝茜嘉／報導
樓主睡到半夜時雙腳突然感到有重物壓住，於是打開眼一看，發現原來是2隻流浪貓偷偷地走到營內，更睡在樓主雙腳的空隙取暖。（awesome_hnysk@Twitter圖片）
樓主睡到半夜時雙腳突然感到有重物壓住，於是打開眼一看，發現原來是2隻流浪貓偷偷地走到營內，更睡在樓主雙腳的空隙取暖。（awesome_hnysk@Twitter圖片）

新冠肺炎疫情持續，各國民眾未能外出旅遊，只好在本土「Staycation」，而露營更成為近期大熱。有日本男生在Twitter上載相片，表示自己去了露營，但睡到半夜時雙腳突然感到有重物壓住，於是打開眼一看，發現原來是2隻流浪貓偷偷地走到營內，更睡在樓主雙腳的空隙取暖，非常可愛。

有日本男生於Twitter分享自己的得意經歷，表示近日去露營，但睡到半夜時，突然發覺雙腳有重物壓住，他心感不安但又充滿好奇心，最終用電話的電筒照向腳邊，才發現原來是2隻流浪貓正趴在雙腳的空隙取暖兼睡覺，不過最後因為樓主被嚇醒，流浪貓很快便離開了。

樓主頓時鬆了口氣，他解釋當時以為自己「鬼壓床」，幸好是2隻可愛的流浪貓，又指自己本來亦是位貓奴，同樣在家中養了2隻貓，當時亦不禁想起主子們。

不少網民亦留言高呼可愛，表示是個難得的景象，「根本逼人想去露營」、「確定帳篷沒有破洞嗎？哈哈」、「連貓都知道那裡是個好地方！」、「也太幸福了」、「帳篷直接被霸佔」、「連睡袋都變成貓的形狀」、「哪裡的露營區？怎麼這麼好還有提供陪睡服務」。

樓主同時在文中呼籲其他露營人士，表示有不少帳篷比較離地，容易產生空隙讓流浪貓爬進去。他又指即使無風也要收好營釘，因為流浪貓喜歡把它們當玩具，有機會弄穿帳篷。

延伸閱讀：

大象闖民居欲尋食　英勇小貓守護家園成功嚇退敵人　網民：超棒的

屋內頻傳離奇貓叫聲　澳洲消防員出動1件法寶　揭小貓被困牆內

文章授權轉載自《香港01》

貓咪 露營

延伸閱讀

《搖曳露營△ VIRTUAL CAMP》VR版即將上市 與撫子跟凜一同悠閒出遊

日男殺害祖母及父親在內5人 檢方以震撼社會凶惡刑案求處死刑

埔里建醮12年一次「全鎮吃素」 賣葷食店家被公審網抱不平

高雄警務員露營區浴室偷拍隔壁女洗澡 辯測試浴室安全遭訴

相關新聞

日男去露營半夜雙腳被重物壓住 手電筒一照見驚人景象

新冠肺炎疫情持續，各國民眾未能外出旅遊，只好在本土「Staycation」，而露營更成為近期大熱。有日本男生在Twitter上載相片，表示自己去了露營，但睡到半夜時雙腳突然感到有重物壓住，於是打開眼一看，發現原來是2隻流浪貓偷偷地走到營內，更睡在樓主雙腳的空隙取暖，非常可愛。

熱心男為捐精戒性行為！1年成23名孩「父親」 瘋狂造人下場慘了

捐精可以幫助許多不孕的家庭擁有孩子，但也產生不少道德問題，日前澳洲一名40歲越南裔男子艾倫·潘（Alan Phan）就愛上捐精，短短一年內就成為了...

恐怖2021！英靈媒「看見」世界1名男領袖遭暗殺 各國內亂四起

現年35歲的英國靈媒歐朱拉（Nicolas Aujula）自稱早在2年前就預感新冠肺炎（COVID-19）爆發，近日他再度對2021發出幾個預言，其中更包含震撼消息，「世界上將會有1位男性領袖遭暗殺」，且將各國將爆發大規模內亂。

影／健身教練跟一歲半兒一起重訓臥推 網批：不負責又危險

英國31歲健身教練日前上傳他跟一歲半兒子一起進行「40公斤槓鈴臥推」的影片，不少網友批評此舉超出孩子身體能承受的重量且非常危險。

暴露於外太空加速衰老 科學家確認幾個關鍵變化

就如故事結局那樣，外太空讓人再次認知到人類有多微不足道。Cell Press 出版社旗下 5 個期刊近日一次發布了 30 篇與長期太空任務帶來的健康問題相關論文，讓人正視太空生物學領域

岳母滿意女婿爽送槍枝 新娘表情獲網友關注

你有看過這麼特別的結婚禮物嗎？國外有位丈母娘很滿意女婿，下秒竟拿出一把槍枝送給對方，賓客們看了一起鼓掌叫好，影片曝光引起網友熱議，甚至人留意到新娘的表情有點不自在，不過也有網友表示，部分國家地區結婚有贈送武器的文化，不必太過吃驚。

好萊塢男星情定「改變人生」的新歡 24歲未婚妻跟女兒同齡

出演電影《浴血任務》現年63歲的好萊塢男星朗格林（Hans Lundgren），日前受訪時表示他24歲挪威籍未婚妻克克妲（Emma Krokdal）「改變他的人生」，還誇口兩人是「最完美的伴侶。」

3歲童秀38萬元名牌衣圈粉上萬粉絲 媽媽禁止他穿華服外出

英國3歲男童藉由展示他總價高達1萬英鎊（約合新台幣38萬元）的名牌衣物，在社群平台IG圈粉26000名粉絲。

美洲豹咬鱷魚頸強行拖入叢林 畫面震撼網民：竟能如此輕鬆

美國紐約30歲女子馬丁（Abigail Martin）於巴西潘塔納爾濕地（Pantanal）拍到一幕驚人畫面，一隻美洲豹在河邊與一隻重約36公斤的眼鏡凱門鱷（caiman crocodile）發生搏鬥，最終咬住鱷魚強行拖入叢林。網民震驚之餘，坦言「這完全體現了大自然的法則」。

日本超狂動物飼育員！神回覆小朋友問題 網讚：被耽誤的畫家

日本動物園飼育員神回覆，機智回答小朋友問題！在一般人的印象中動物園裡的飼育員通常都給人嚴肅、專業的形象，且需時時刻刻觀照園裡的動物，因此不太會與參觀者有太多接觸。不過日本一名飼育員，特別用生動的插圖和幽默的口吻回答參訪小朋友天馬空的問題，照片被PO到推特（Twitter）後，引來大批網友熱議，紛紛表示「太有創意了！」

挖剪設計針織衫一件要價快4萬 網嘆：時尚真難懂

時尚好難懂！一件鏤空針織毛衣竟要價快4萬！近日日本推特（Twitter）瘋傳一款「挖空針織衫」，該針織衫超奇特的設計，不僅沒有禦寒作用，穿上身甚至無法將身體覆蓋，然而這樣特殊的單品竟要價新台幣3萬8434元，讓不少網友都驚呼「冬天越穿越少！」

好羨慕！老闆豪灑近8億給員工當禮物 36歲秘書爽退休

老闆豪灑2100英鎊（約新台幣7億9781萬）當禮物送員工，秘書36歲就退休，就連司機都靠著股票分紅！來自英國的電商公司The Hut Group老闆馬修·莫丁（Matthew Molding）是名副其實的億萬富豪，他在過去的16年中累積大量財富，不過，他近日竟然捐出2100萬英鎊（約新台幣7億9781萬）送給員工當禮物，讓不少員工都可以年紀輕輕就退休，消息一出後，大批網友都相當羨慕。

熱門新聞

英航疑爆性醜聞！空中服務員涉賣淫 誘乘客機上交易

公式被破解？普林斯頓4高材生刮中61張彩券 1.7億元入袋

不修了！造價360億軍艦失火 美國決定銷毀

美股道瓊早盤跌約200點 投資人獲利了結

法醫中心：Zappos創辦人謝家華死於嗆傷併發症 判定是場意外

法國摺疊包設計者､Longchamp總裁因新冠病逝 享年83歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。