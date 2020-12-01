日男去露營半夜雙腳被重物壓住 手電筒一照見驚人景象

新冠肺炎疫情持續，各國民眾未能外出旅遊，只好在本土「Staycation」，而露營更成為近期大熱。有日本男生在Twitter上載相片，表示自己去了露營，但睡到半夜時雙腳突然感到有重物壓住，於是打開眼一看，發現原來是2隻流浪貓偷偷地走到營內，更睡在樓主雙腳的空隙取暖，非常可愛。

有日本男生於Twitter分享自己的得意經歷，表示近日去露營，但睡到半夜時，突然發覺雙腳有重物壓住，他心感不安但又充滿好奇心，最終用電話的電筒照向腳邊，才發現原來是2隻流浪貓正趴在雙腳的空隙取暖兼睡覺，不過最後因為樓主被嚇醒，流浪貓很快便離開了。

樓主頓時鬆了口氣，他解釋當時以為自己「鬼壓床」，幸好是2隻可愛的流浪貓，又指自己本來亦是位貓奴，同樣在家中養了2隻貓，當時亦不禁想起主子們。

不少網民亦留言高呼可愛，表示是個難得的景象，「根本逼人想去露營」、「確定帳篷沒有破洞嗎？哈哈」、「連貓都知道那裡是個好地方！」、「也太幸福了」、「帳篷直接被霸佔」、「連睡袋都變成貓的形狀」、「哪裡的露營區？怎麼這麼好還有提供陪睡服務」。

樓主同時在文中呼籲其他露營人士，表示有不少帳篷比較離地，容易產生空隙讓流浪貓爬進去。他又指即使無風也要收好營釘，因為流浪貓喜歡把它們當玩具，有機會弄穿帳篷。

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文章授權轉載自《香港01》