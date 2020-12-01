快訊

勤指主任山區尋獲無生命跡象 國道警不捨：再2年就退休了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱心男為捐精戒性行為！1年成23名孩「父親」 瘋狂造人下場慘了

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲40歲越南裔男子艾倫·潘（Alan Phan）愛上捐精，短短一年內就成為了23個孩子的「父親」。示意圖／ingimage
澳洲40歲越南裔男子艾倫·潘（Alan Phan）愛上捐精，短短一年內就成為了23個孩子的「父親」。示意圖／ingimage

捐精可以幫助許多不孕的家庭擁有孩子，但也產生不少道德問題，日前澳洲一名40歲越南裔男子艾倫·潘（Alan Phan）就愛上捐精，短短一年內就成為了23個孩子的「父親」，但也由於他太熱衷捐精造人，已涉嫌違反維多利亞省對捐精數量規定上限，目前正被當局政府調查。

「每日郵報」報導，40歲的艾倫和妻子育有兩名小孩，一次偶然的機會，接觸到捐精，自此後他就開始愛上捐精，熱衷幫助不同女子擁有他的「孩子」，但除了正式官方的機構外，艾倫還透過非正式的管道捐獻精子，因此短短一年就有23個有他基因的孩子出生，當地政府規定捐精者包括自己的家庭在內，不得超過10個家庭，艾倫的數量已多到引起政府的調查。

艾倫談到，其實一開始的時候，只打算捐精9次，但在聖誕節那天又收到了一名女子捐贈成功的消息，那次成為了第10次，他心想既然已經超過捐精額度，那乾脆繼續提供更多幫助，沒有必要停止，且他發現自己很難拒絕這些需要精子的受贈者，因為對這些婦女來說，擁有孩子是件非常不容易的事，更曾一天之內捐精給3位不同女子。

如今艾倫將捐精當成一種業餘嗜好，更表明捐精其實對他來說就像一份全職工作，他每天去健身房鍛鍊身體、戒掉不必要的性行為、服用大量的維生素，以保持精子的健康，妻子對於這種行為也習以為常。

就算艾倫是以助人為樂的心態去捐精，還是嚴重違反當地法律，維多利亞省生育管理局（VARTA）總監露藝絲（Louise Johnson）就批評「這是令人難以置信的悲傷和天真，並強調捐精者在診所捐贈時誠信非常重要。」

艾倫與妻子及孩子的合影。圖／翻攝自臉書
艾倫與妻子及孩子的合影。圖／翻攝自臉書

捐精

相關新聞

熱心男為捐精戒性行為！1年成23名孩「父親」 瘋狂造人下場慘了

捐精可以幫助許多不孕的家庭擁有孩子，但也產生不少道德問題，日前澳洲一名40歲越南裔男子艾倫·潘（Alan Phan）就愛上捐精，短短一年內就成為了...

恐怖2021！英靈媒「看見」世界1名男領袖遭暗殺 各國內亂四起

現年35歲的英國靈媒歐朱拉（Nicolas Aujula）自稱早在2年前就預感新冠肺炎（COVID-19）爆發，近日他再度對2021發出幾個預言，其中更包含震撼消息，「世界上將會有1位男性領袖遭暗殺」，且將各國將爆發大規模內亂。

影／健身教練跟一歲半兒一起重訓臥推 網批：不負責又危險

英國31歲健身教練日前上傳他跟一歲半兒子一起進行「40公斤槓鈴臥推」的影片，不少網友批評此舉超出孩子身體能承受的重量且非常危險。

暴露於外太空加速衰老 科學家確認幾個關鍵變化

就如故事結局那樣，外太空讓人再次認知到人類有多微不足道。Cell Press 出版社旗下 5 個期刊近日一次發布了 30 篇與長期太空任務帶來的健康問題相關論文，讓人正視太空生物學領域

岳母滿意女婿爽送槍枝 新娘表情獲網友關注

你有看過這麼特別的結婚禮物嗎？國外有位丈母娘很滿意女婿，下秒竟拿出一把槍枝送給對方，賓客們看了一起鼓掌叫好，影片曝光引起網友熱議，甚至人留意到新娘的表情有點不自在，不過也有網友表示，部分國家地區結婚有贈送武器的文化，不必太過吃驚。

好萊塢男星情定「改變人生」的新歡 24歲未婚妻跟女兒同齡

出演電影《浴血任務》現年63歲的好萊塢男星朗格林（Hans Lundgren），日前受訪時表示他24歲挪威籍未婚妻克克妲（Emma Krokdal）「改變他的人生」，還誇口兩人是「最完美的伴侶。」

3歲童秀38萬元名牌衣圈粉上萬粉絲 媽媽禁止他穿華服外出

英國3歲男童藉由展示他總價高達1萬英鎊（約合新台幣38萬元）的名牌衣物，在社群平台IG圈粉26000名粉絲。

美洲豹咬鱷魚頸強行拖入叢林 畫面震撼網民：竟能如此輕鬆

美國紐約30歲女子馬丁（Abigail Martin）於巴西潘塔納爾濕地（Pantanal）拍到一幕驚人畫面，一隻美洲豹在河邊與一隻重約36公斤的眼鏡凱門鱷（caiman crocodile）發生搏鬥，最終咬住鱷魚強行拖入叢林。網民震驚之餘，坦言「這完全體現了大自然的法則」。

日本超狂動物飼育員！神回覆小朋友問題 網讚：被耽誤的畫家

日本動物園飼育員神回覆，機智回答小朋友問題！在一般人的印象中動物園裡的飼育員通常都給人嚴肅、專業的形象，且需時時刻刻觀照園裡的動物，因此不太會與參觀者有太多接觸。不過日本一名飼育員，特別用生動的插圖和幽默的口吻回答參訪小朋友天馬空的問題，照片被PO到推特（Twitter）後，引來大批網友熱議，紛紛表示「太有創意了！」

挖剪設計針織衫一件要價快4萬 網嘆：時尚真難懂

時尚好難懂！一件鏤空針織毛衣竟要價快4萬！近日日本推特（Twitter）瘋傳一款「挖空針織衫」，該針織衫超奇特的設計，不僅沒有禦寒作用，穿上身甚至無法將身體覆蓋，然而這樣特殊的單品竟要價新台幣3萬8434元，讓不少網友都驚呼「冬天越穿越少！」

好羨慕！老闆豪灑近8億給員工當禮物 36歲秘書爽退休

老闆豪灑2100英鎊（約新台幣7億9781萬）當禮物送員工，秘書36歲就退休，就連司機都靠著股票分紅！來自英國的電商公司The Hut Group老闆馬修·莫丁（Matthew Molding）是名副其實的億萬富豪，他在過去的16年中累積大量財富，不過，他近日竟然捐出2100萬英鎊（約新台幣7億9781萬）送給員工當禮物，讓不少員工都可以年紀輕輕就退休，消息一出後，大批網友都相當羨慕。

給猴子的鋼琴獨奏會！他放棄演奏家生活 到偏鄉為動物演奏

鋼琴家保羅巴頓（Paul Barton）從英國皇家音樂院畢業後，便開啟了作為職業演奏家的生涯，巡迴於各大城市間演奏，雖然這讓他得到了名氣與財富，但卻無法讓他開心。

熱門新聞

英航疑爆性醜聞！空中服務員涉賣淫 誘乘客機上交易

公式被破解？普林斯頓4高材生刮中61張彩券 1.7億元入袋

美股道瓊早盤跌約200點 投資人獲利了結

不修了！造價360億軍艦失火 美國決定銷毀

法醫中心：Zappos創辦人謝家華死於嗆傷併發症 判定是場意外

法國摺疊包設計者､Longchamp總裁因新冠病逝 享年83歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。