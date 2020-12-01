恐怖2021！英靈媒「看見」世界1名男領袖遭暗殺 各國內亂四起

現年35歲的英國靈媒歐朱拉（Nicolas Aujula）自稱早在2年前就預感新冠肺炎（COVID-19）爆發，近日他再度對2021發出幾個預言，其中更包含震撼消息，「世界上將會有1位男性領袖遭暗殺」，且各國將爆發大規模內亂。

根據《太陽報》報導，歐朱拉對2021年提出許多與名人相關的預言，他預測好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）可能會因心臟疾病導致健康出現狀況，名著《哈利波特》將會出版新刊，而英國哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）將再誕下1名子女。

歐朱拉也發出嚴重預言，他聲稱「看見」一名世界級男性領袖遭到暗殺，這對全球造成嚴重的影響，不過他無法明確指出當前指的人物是誰，「我看不見那個人是誰」。

他說自己早在2018年就預感到新冠肺炎病毒爆發，但當時他腦中閃過的是「流感」一詞，「但這不是我要用的詞」。他也預言了第3次世界大戰的到來，「或許不是國家之間的戰爭，而是針對新冠肺炎病毒的戰爭」。他也表示，這場疫情引發的恐慌將延燒到2022年，未來2至3年，全球各地將出現內亂、大規模抗議活動，數以千計的國家將展開遷移行動。