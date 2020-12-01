影／健身教練跟一歲半兒一起重訓臥推 網批：不負責又危險

英國31歲健身教練貝克福德（TJ Beckford）日前上傳他跟一歲半兒子一起進行「40公斤槓鈴臥推」的影片，表示跟兒子布魯（Blue）一起健身增加父子倆的情感交流。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，不少網友批評此舉超出孩子身體能承受的重量且非常危險。網友NowtSoQueerAsFolk就說貝克福德很不負責，「一個閃失，孩子的脖子可能就會受傷了。」

貝克福德解釋自己是執業10年的專業健身教練，會確保布魯安全、做好防護措施才會跟他一起健身。貝克福德說封城期間他上網課時發現布魯會在一旁模仿他的動作，甚至爬上他肚子躺著一起做胸肌訓練。而當貝克福德做臥推時，布魯也會很興奮想加入，貝克福德喜歡用這種方式跟兒子產生連結，認為這種互動方式在封城期間更顯特別，還可以給媽媽一點喘息的時間。

但是網友JoBloggs覺得貝克福德的育兒法不妥：「跟孩子一起讀繪本可能比一起健身更安全，且是連結彼此情感更恰當的方式。」