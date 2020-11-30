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岳母滿意女婿爽送槍枝 新娘表情獲網友關注

香港01 / 李納德
丈母娘送女婿槍枝。圖擷自twitter
丈母娘送女婿槍枝。圖擷自twitter

你有看過這麼特別的結婚禮物嗎？國外有位丈母娘很滿意女婿，下秒竟拿出一把槍枝送給對方，賓客們看了一起鼓掌叫好，影片曝光引起網友熱議，甚至人留意到新娘的表情有點不自在，不過也有網友表示，部分國家地區結婚有贈送武器的文化，不必太過吃驚。

這段影片在Twitter上瘋傳，片內未交代明確的日期和位置，畫面中可見，身穿禮服的丈母娘先是摸女婿的頭說了兩句，然後一臉滿意叫旁人遞來一把槍枝，接著交到女婿的手上，而女婿站起來像領獎一樣雙手接過，開心得笑了起來。

丈母娘和女婿拿着槍一起笑，而在場賓客見到有槍並未感驚到驚訝，反而高興得拍手歡呼，但有網友指新娘見到槍後，表情看起來有點不自在，可能是感到害怕。對此，有網友指不少國家及地區，有在婚禮上贈送武器的文化，大家不必感到奇怪。

對其他國家的網友而言，不會將步槍當結婚禮物，但其實包括中東地區、巴基斯坦、印度等，都有在喜慶活動上向天鳴槍的文化。去年1月，巴基斯總理伊姆蘭汗出訪沙地阿拉伯時，就獲該國王子法赫德贈送一枝鍍金AK-47及子彈，贈送黃金槍械也被指是一種高級友誼見證，中東地區的領導人不時這樣做。

有網友發現新娘表情十分不自在。圖擷自twitter
有網友發現新娘表情十分不自在。圖擷自twitter

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文章授權轉載自《香港01》

巴基斯坦 婚禮 槍枝

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