好萊塢男星情定「改變人生」的新歡 24歲未婚妻跟女兒同齡

出演電影《浴血任務》現年63歲的好萊塢男星朗格林（Hans Lundgren），日前受訪時表示他24歲挪威籍未婚妻克克妲（Emma Krokdal）「改變他的人生」，還誇口兩人是「最完美的伴侶。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，朗格林與前妻育有兩個女兒，克克妲是他私人健身教練，兩人今年六月訂婚，目前定居美國洛杉磯。

朗格林透露自己3年前結束上一段「痛徹心扉」的關係後，始終畏懼進入下一段感情，直到去年七月他在健身房遇到跟他大女兒同齡的克克妲，深深被對方吸引。朗格林認為很多跟克克妲同齡的女性都「非常成熟」，還誇讚她對自我訓練及保健展現高度熱情。慶幸晚熟的自己此時跟早熟的克克妲相遇。

克克妲提到朗格林健身時非常認真，受訓期間幾乎不休息，坦承第一次見到朗格林時就對他的保養之道印象深刻：「他有自己一套護膚哲學，從不仰賴醫美凍齡。他吃得很清淡、學習放鬆，早睡早起。而且我們會盡量在家用餐，確保我們吃下去的東西很健康。」克克妲說自己負責料理朗格林每一餐，「確保他獲得足夠的營養。」