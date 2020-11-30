3歲童秀38萬元名牌衣圈粉上萬粉絲 媽媽禁止他穿華服外出

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國3歲男童蘇拉傑（Elensio Sulaj）藉由展示他總價高達1萬英鎊（約合新台幣38萬元）的名牌衣物，在社群平台IG圈粉26000名粉絲。

蘇拉傑25歲的母親安卡蕾雅（Enkeleda）提到蘇拉傑很愛拍照，還說他會自己挑選身上的衣服，所以在蘇拉傑一歲時就幫他設置社群帳號，在上面大秀他穿著名牌衣物的照片，但不允許蘇拉傑穿華服時去外頭玩。

安卡蕾雅透露近期多家服裝公司與她接洽合作專案，強調自己會先徵求蘇拉傑的同意才幫他拍照，「絕對不會強迫他做任何事情。」

安卡蕾雅希望蘇拉傑日後以拍照為業，但提到「他長大還是可以做他想做的事」，現階段則會聚焦在蘇拉傑的拍照事業。蘇拉傑32歲的父親Dreon是企業老闆，說自己跟太太一樣全心支持兒子。

英國男童爸媽支持他拍照出道，強調不會強迫他做任何事情。圖／取自 dailymail

網友H H Herts認為安卡蕾雅花這麼多錢在小孩治裝費上很愚蠢，畢竟「小孩長得太快了。」網友vinolover也勸蘇拉傑 IG上26000名粉絲「是不是要去做點更有意義的事。」

安卡蕾雅無懼負評表示：「這是我的選擇，我可以做我想做的事。我喜歡讓兒子看起來比實際年齡大一些，只要他高興，別人怎麼想都不重要。」