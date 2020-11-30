聽新聞
test
0:00 / 0:00
美洲豹咬鱷魚頸強行拖入叢林 畫面震撼網民：竟能如此輕鬆
美國紐約30歲女子馬丁（Abigail Martin）於巴西潘塔納爾濕地（Pantanal）拍到一幕驚人畫面，一隻美洲豹在河邊與一隻重約36公斤的眼鏡凱門鱷（caiman crocodile）發生搏鬥，最終咬住鱷魚強行拖入叢林。網民震驚之餘，坦言「這完全體現了大自然的法則」。
馬丁是非營利組織「美洲豹識別計劃」（Jaguar Identification Project）的創辦人，目的是建立美洲豹的數據庫，藉此了解牠們的行為。在今年4月拍攝的片段中，一隻美洲豹將鱷魚咬住拉到岸上，察覺鱷魚失去動靜遂稍微放鬆嘴巴，詎料鱷魚此時突然用力掙脫嘗試爬回水中，惟美洲豹再次緊咬其頸並強行拖入叢林內。
不少網民形容畫面相當震撼，「沒想到美洲豹竟然能輕鬆獵殺鱷魚！」、「美洲豹可以將其體重兩倍的屍體拉上樹，因此牠絕對有能力戰勝這條鱷魚」、「美洲豹實在是一種令人驚嘆不已的動物，獵殺鱷魚也只是遵從大自然的法則而已」。
馬丁表示，該隻名為「米克」（Mick）的美洲豹相當出名，曾多次在遊客面前獵殺眼鏡凱門鱷，「牠或者並非最佳的獵食者，但如果你觀察牠一段時間，一定會有所收獲。」
馬丁說，每次在野外看到如此震撼的畫面，生活中一切事物相較之下都頓感失色，但同時令感官變得敏銳，「我很喜歡觀察野生動物，完全不會分心，這對我來說是個獨特又美妙的體驗。」
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言