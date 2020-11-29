好羨慕！老闆豪灑近8億給員工當禮物 36歲秘書爽退休

老闆豪灑2100英鎊（約新台幣7億9781萬）當禮物送員工，秘書36歲就退休，就連司機都靠著股票分紅！來自英國的電商公司The Hut Group老闆馬修·莫丁（Matthew Molding）是名副其實的億萬富豪，他在過去的16年中累積大量財富，不過，他近日竟然捐出2100萬英鎊（約新台幣7億9781萬）送給員工當禮物，讓不少員工都可以年紀輕輕就退休，消息一出後，大批網友都相當羨慕。

根據《 鏡報 》報導，現年48歲的馬修於2004年與好友約翰·加勒莫爾（John Gallemore）創立自己的公司，起初網站專門銷售CD，如今主要銷售健康和美容的相關產品，現已成立了100多個國際網站。

即便靠經營電商網站已為馬修累積大筆財富，但他仍相當努力在事業上，每天早上6點起床開始工作，因為工作時間長要喝上20杯咖啡，所以他也非常注重身體健康，不斷地鍛鍊自己的體能。

就在去（2019）年馬修捐出2100萬英鎊（約新台幣7億9781萬）獎勵旗下員工，不少員工瞬間成了千萬富翁，其中一名秘書才36歲就直接退休。報導中也提到，就算馬修現在是億萬富翁，但他依舊沒有忘記自己的出身，將自己75萬英鎊（約新台幣2849萬）的年薪全數捐給慈善機構，更在新冠肺炎（COVID-19）大流行期間捐出1000萬英鎊（約新台幣3億7991萬）協助救援工作回饋社會。