沒把食物送上樓！外送員遭壯碩男打趴在地 影片曝光網氣炸

現代人用以手機APP叫外賣已成常態，新冠肺炎肆虐下外賣服務更頻繁，但不少大樓都拒絕讓送外送員把食物送上樓，以減少傳染風險。近日有段影片在網上瘋傳，1名外送員因被保全阻止，沒有把食物送上樓，結果男顧客怒氣沖沖下樓，當場把外送員打到趴地，網友一面倒怒斥男顧客野蠻，打人行為不可原諒，而拍攝者沒有上前勸阻，同樣受到抨擊。

影片中可見，身穿粉色上衣的男子倒在地上，正被1名健碩男子騎在身上毆打，健碩男伸手大力緊握送遞員的頸，而外送員則不斷掙扎，但直至片段完結時仍未能成功掙脫。據了解，外送員把食物送到住宅大廈時，因保全阻止而無法將食物送上門，怎料男顧客竟落下樓打人。

影片在社群媒體上瘋傳，網友紛紛狠批打人男子野蠻，又指疫情時期外送員仍緊守崗位，理應感謝他們提供服務，絕不該無理取鬧，也有人指責拍攝者沒有上前援助，等同縱容犯人。

延伸閱讀：

深夜叫外賣飯盒蓋上驚現神秘女子證件照 網友什麼意思

女子外賣點餐遭強收膠袋費30元 網友不解是黃金塑膠袋

文章授權轉載自《香港01》