聽新聞
test
0:00 / 0:00
劈6女全懷孕！花花公子攜伴去婚禮 爽炫耀「我要組成大家庭」
奈及利亞花花公子麥克（Pretty Mike）一向行事高調，不吝PO照分享自己奢靡的生活，在IG上擁有31萬名粉絲，日前他分享和6位「大腹便便」的懷孕女友一同出席名人婚禮的照片，並透露「我們會組成一個大家庭」，大膽作風引發熱議。
根據英媒《每日郵報》報導，近日麥克參加奈及利亞名人婚禮時竟帶著6位孕婦出席，他身穿炫彩奪目的粉紅色西裝，站在一群身穿銀色套裝的孕婦中間，更一一撫摸她們的孕肚，反而成為整場婚禮的焦點。
麥克在IG上曝光這組照片後，引起網友熱議，不過他也表示這並不是拍戲惡搞，「我們將會組成一個大家庭，過上最好的生活」，再度掀起話題。
麥克時常在IG上高調曝光私生活，他與多名女子交往，穿著奢靡浮誇，而成為網路名人。不過，麥克過去也因作風大膽而引發爭議，他曾在2017年因在公開場合用鐵鍊條將女友綑住，如同「遛狗」般的逛大街而遭到懲罰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言