超市13顆哈密瓜全被戳出洞 網驚：北斗神拳傳人？

許多人買水果時都習慣這裡摸摸、那裡捏捏，有些還會敲敲打打，對某些水果而言的確是辨別好壞的方法，但不代表所有水果都適用。日本北海道傳出有一間超市裡的13顆「夕張哈密瓜」都被人戳洞，損失了1萬4千日圓（約新台幣3800元），新聞一出讓日本網友笑說「是北斗神拳傳人嗎？」

據《北海道HBC》報導，今年（2020）7月，北海道釧路市一家超市裡發生水果被戳洞事件，店裡有13顆夕張哈密瓜通通都被人用手指戳洞，而且每顆都被戳出1到2公分的洞，總共損失約新台幣3800元左右，店家發現後立刻報警處理。

警方接獲報案後立即展開調查，從調閱監視器發現一名64歲的婦女涉案，但沒有拍到犯案過程。經過幾個月的調查，警方在11月19日將她逮捕。據悉這名婦人目前處於失業狀態，至於犯案動機，警方尚未透露。

消息傳出後，許多日本網友相當好奇這名婦人是怎麼辦到的？有人開玩笑的說「她是北斗神拳的傳人嗎？」、「手指頭不會痛嗎？」、「是為了享受刺穿水果的快感嗎？」、「隱藏的高手」。