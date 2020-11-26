跨越時空的奇蹟！男子意外找回遺失26年皮夾 鈔票證件竟「完好無缺」

一般人弄丟錢包，幾個星期後可能就放棄不再尋找，澳洲一名男子卻在26年後意外找回自己的錢包，除了外表變得髒舊，裡面的紙鈔和證件竟然一張未少，堪稱「跨越時空的奇蹟」。

根據澳洲當地媒體《7news》報導，男子戴維斯（Paul Davis ）1994年時和朋友在新南威爾士州的一處海灘跨年，在那裏不慎弄丟了他的皮夾，當時裡面放有一張五元紙鈔、駕照、學生證、會員卡。由於在海灘上找回遺失物十分困難，他遍尋不著後便放棄了找回來的念頭。

本月月初，一個當地男子貝伊斯在同一個海灘上發現了一個皮夾，雖然外表十分破舊，但他還是將皮夾和內容物的照片PO到當地臉書社團，並寫上「保羅戴維斯，在沙灘上找到你的皮夾，雖然卡片在1995就過期了，但好在還有5塊錢」。

許多網友覺得有趣，紛紛加入尋人行列，並不斷分享這則貼文。沒多久，戴維斯表兄弟的太太看到了這則貼文，並把它傳給戴維斯。戴維斯剛聽到時還十分狐疑，但在看到照片後，他馬上意會過來，這就是他26年前遺失的皮夾，並感到十分不可思議。

他隨後趕到當地拿回他的皮夾，他表示「裡面的東西都還在，就是5元紙鈔看起來像是燒過一樣」。他還特地帶了一手啤酒，和找到他的皮夾的貝伊斯在海灘相見歡，感謝他促成這次「重逢」。