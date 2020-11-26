陸軍司令部變溫泉入口…日溫泉旅館走道 前身是「防空洞坑道」

在日本，能夠泡湯的溫泉旅館，或許不算太稀奇。但網友近日發現有家溫泉旅館，居然是利用防空洞來當作設施，在網路上引起許多人好奇。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「葉葉波」近日分享，他到靜岡縣伊東市的旅館「瑞泉鄉大東館」住宿的時候，發現旅館內通往溫泉的走道，竟然是過去的防空洞坑道。而且除了安裝燈泡與整理走道之外，通道樣貌還保持得相當完整。

業者表示，當初在二次大戰期間，日本陸軍的工兵在熱海市到伊東市這個範圍，挖了大大小小約三十個防空洞，這個溫泉走道便是其中之一。防空洞全長三百公尺，還設有可供開會用途的小房間，推測或許緊急時可當備用司令部。該房間現在則被改造為溫泉入口的一部分。

現今的經營業者，是約在三年前接手這家大東館的，並且在建造新館時發現了這個防空洞，當下就決定，要將它改造為溫泉走道利用，於是取名為「防空壕五右衛門風呂」。

瑞泉鄉大東館的附設溫泉。圖擷取自 きるるはらら

許多網友也很好奇這個別具特色的設施，紛紛留言「這太讚了吧」、「能住在這裡會不會太幸運了」、「我以前也住過，晚上去會很有恐怖片的FU超棒的」。