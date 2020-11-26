快訊

期中考可帶小抄 台大生抄滿3張A4意外炸出一堆學霸…網一看全跪了

蘇貞昌拍板進口豬肉五大管理原則 查廠前不得進口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

見蛇闖宿舍！窮學生抓來燉湯喝 網見開鍋照嚇傻：我快吐了

聯合新聞網 / 綜合報導
越南大學生因月底發窮，而將誤闖進宿舍的蛇給燉煮成湯喝，但因過去從沒有煮蛇湯的經驗，於是就直接把未經處理的蛇給直接下鍋。圖擷自Baomoi
越南大學生因月底發窮，而將誤闖進宿舍的蛇給燉煮成湯喝，但因過去從沒有煮蛇湯的經驗，於是就直接把未經處理的蛇給直接下鍋。圖擷自Baomoi

每到月底，不少學生幾乎口袋見底，正當一群越南男大生正發愁接下來幾餐該怎麼解決時，突然一條蛇竄進牠們的寢室，沒想到他們認為這就是事情的轉機，便直接將蛇給燉成湯，不少網友看見這鍋蛇湯連剝皮、放血都沒有處理，看了都不禁被嚇壞了。

根據越媒Baomoi報導，一名男大生在臉書PO文，自稱到了月底沒錢吃飯，與室友們都把庫存泡麵給吃光了，就在這餓得發慌的時刻，寢室裡突然出現一條大蛇，他們雖然感到害怕，但仍彷彿看見一絲曙光，突發奇想「把蛇煮來吃」。

原PO與室友都認為，蛇除了能果腹，更富含營養價值，才會下定決心煮了牠。不過他們完全沒有煮蛇湯的經驗，竟沒有剝皮、放血，就直接把牠丟進鍋裡燉煮，最後這一群人也就這麼把蛇給吞下肚。

許多網友看到蛇被煮食的畫面，不禁嚇傻留言「怎麼敢吃」、「我快吐了」、「看起來是牠自己掉進鍋裡」、「未免太噁心了」、「在科技如此發達的時代，難道你們不知道可以先上網搜尋，煮蛇前要怎麼處理嗎？」

越南 室友 大學生 奇聞

延伸閱讀

他分享最窮時科學麵當正餐 網友比慘「37元hold三天」

「洗碗換餐」餵飽窮學生…京都王將傳歇業 老主顧趕搭新幹線吃最後一次

愛貓送上「雙頭蛇」驚喜！ 飼主赫見「2頭意見不合」吵架了

北捷驚現女子「脖子纏蛇」同車廂乘客崩潰：牠對人吐信！

相關新聞

陸軍司令部變溫泉入口…日溫泉旅館走道 前身是「防空洞坑道」

在日本，能夠泡湯的溫泉旅館，或許不算太稀奇。但網友近日發現有家溫泉旅館，居然是利用防空洞來當作設施，在網路上引起許多人好奇。

跨越時空的奇蹟！男子意外找回遺失26年皮夾 鈔票證件竟「完好無缺」

一般人弄丟錢包，幾個星期後可能就不再尋找，澳洲一名男子卻在26年後意外找回自己的錢包，除了外表變得髒舊，裡面的紙鈔和證件竟然一張未少，簡直堪稱「跨越時空的奇蹟」。

見蛇闖宿舍！窮學生抓來燉湯喝 網見開鍋照嚇傻：我快吐了

每到月底，不少學生幾乎口袋見底，正當一群越南男大生正發愁接下來幾餐該怎麼解決時，突然一條蛇竄進牠們的寢室，沒想到他們認為這就是事情的轉機，變直接將蛇給燉成湯，不少網友看見這鍋蛇湯連剝皮、放血都沒有處理，看了都不禁被嚇壞了。

酒吧不敵疫情將停業 神秘客只點啤酒卻送8萬5小費

美國俄亥俄州（Ohio）克利夫蘭（Cleveland）一家餐廳因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情自願停業，11月22日是餐廳休業前最後一天營業，一位顧客來到店面點了一瓶啤酒，消費7.02美元（約台幣200元），卻打賞3,000美元（約台幣85,000元）小費。

被超車她狂飆種族歧視髒話 6歲兒大叫「媽媽，不要這樣」

39歲英國媽媽法蘭（Emma Fallon）去年七月在高速公路被巴基斯坦裔駕駛超車後，對該駕駛狂飆髒話，還以種族歧視字眼大罵對方，本周法院宣判法蘭被判處一年的社區服務令，並得完成60小時無償勞務。

外星人來襲？ 美國猶他州沙漠突現神秘巨柱

美國西部沙漠最近出現一根神祕的金屬「方尖碑」，它的憑空出現，讓世界各地的幽浮目擊者、陰謀論者以及科幻大師史丹利庫柏力克（...

美國陸軍基地「公然調戲」情色女模 助她入帳激增5倍

社群平台OnlyFans的加拿大網紅妃娜特（Quinn Finite）上個月22日，因美國最大陸軍基地布拉格堡（Fort Bragg）官方社群平台Twitter帳號在她的裸照下留言一夕爆紅。月收入從原本的7000美金（約合新台幣19萬元）激增至35000美金（約合新台幣99萬元）。

阿嬤錯發簡訊認了陌生孫 因疫情…感恩節聚餐少一人

4年前，美國一位阿嬤邀孫子共進感恩節晚餐，結果發錯簡訊給一位陌生高中生，兩人就這樣維持每年聚餐的約定。今年阿嬤丈夫因新冠...

名牌鞋多到開博物館？菲國前第一夫人奢華生活揭秘

擅長拍攝極端的物質主義生活型態、資本主義金字塔頂端之題材的美國紀錄片導演勞倫格・林菲爾德（Lauren Greenfield，1966-），遇上以擁有三千雙鞋子而家喻戶曉的獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos，1917-1989）遺孀、菲律賓前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos，1929-），會激盪出什麼樣驚人的火花？

無性不歡！「百人斬」小三專業戶 不甩封城令堅持會人夫

住英國的美國47歲女性李（Gweneth Lee）號稱曾跟上百名已婚人士搞婚外情。日前透露她在英國風城期間仍繼續會情夫們，因為她無法忍受無性生活。

BBC影集充斥大尺度性愛場景 觀眾投書：拜託多點辦公室場景

ＢＢＣ跟HBO合資拍攝的影集《金融業實錄》最新內容前20分鐘即出現口交、主角卸下內衣、偷看A片等畫面，讓部分觀眾感到震驚。k_therine就投書表示：「可不可以多點銀行辦公室場景，少點淫欲戲份？」

花園挖出5指山藥「激似鬼手」 網友驚嚇完畫錯重點

不少人相信「以形補形」，認為進食與身體部位形狀相似的食物有助保健。有網友日前於facebook群組上載相片，可見是1件形狀猶如鬼手的山藥（又稱淮山），相信旋即引起網友熱議。不過，有人發現圖片其實來自泰國，而網友驚嚇過後，相中1件物品成為更大亮點，令網友齊齊錯重點。

熱門新聞

誤會！泰國緝毒搞烏龍 史上最大數量K毒其實是清潔劑

美爆感恩節旅遊潮！專家痛批：自私害死數十萬人

現世報！英國最糟戀童癖獄中遭虐殺 他稱替受害者伸張正義

哈利王子妃梅根自爆7月流產 痛坐在地上

克魯曼：川普「二戰」反擊 下台前搞破壞踐踏經濟

遲來的祝賀！習近平今晚祝賀拜登當選美國總統

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。