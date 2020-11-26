見蛇闖宿舍！窮學生抓來燉湯喝 網見開鍋照嚇傻：我快吐了

每到月底，不少學生幾乎口袋見底，正當一群越南男大生正發愁接下來幾餐該怎麼解決時，突然一條蛇竄進牠們的寢室，沒想到他們認為這就是事情的轉機，便直接將蛇給燉成湯，不少網友看見這鍋蛇湯連剝皮、放血都沒有處理，看了都不禁被嚇壞了。

根據越媒Baomoi報導，一名男大生在臉書PO文，自稱到了月底沒錢吃飯，與室友們都把庫存泡麵給吃光了，就在這餓得發慌的時刻，寢室裡突然出現一條大蛇，他們雖然感到害怕，但仍彷彿看見一絲曙光，突發奇想「把蛇煮來吃」。

原PO與室友都認為，蛇除了能果腹，更富含營養價值，才會下定決心煮了牠。不過他們完全沒有煮蛇湯的經驗，竟沒有剝皮、放血，就直接把牠丟進鍋裡燉煮，最後這一群人也就這麼把蛇給吞下肚。

許多網友看到蛇被煮食的畫面，不禁嚇傻留言「怎麼敢吃」、「我快吐了」、「看起來是牠自己掉進鍋裡」、「未免太噁心了」、「在科技如此發達的時代，難道你們不知道可以先上網搜尋，煮蛇前要怎麼處理嗎？」