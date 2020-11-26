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酒吧不敵疫情將停業 神秘客只點啤酒卻送8萬5小費

香港01 / 許懿安
美國俄亥俄州一間酒吧因不敵疫情欲自主停業，但就在停止營業前的最後一天，有位神秘顧客只點了一杯啤酒卻送上8萬5千元的小費，更稱會在酒吧恢復營業後再度光顧，這讓店家感到相當暖心。圖擷自Brendan Ring
美國俄亥俄州一間酒吧因不敵疫情欲自主停業，但就在停止營業前的最後一天，有位神秘顧客只點了一杯啤酒卻送上8萬5千元的小費，更稱會在酒吧恢復營業後再度光顧，這讓店家感到相當暖心。圖擷自Brendan Ring

美國俄亥俄州（Ohio）克利夫蘭（Cleveland）一家餐廳因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情自願停業，11月22日是餐廳休業前最後一天營業，一位顧客來到店面點了一瓶啤酒，消費7.02美元（約台幣200元），卻打賞3,000美元（約台幣85,000元）小費。

餐廳Nighttown的老闆布倫丹・林（Brendan Ring）在Facebook分享這段經歷，他回想起當天中午，有一名男顧客走進餐廳要了一瓶啤酒，他在結帳時祝他好運，並指希望他能與4名提供服務的員工一起分享小費。

等這名顧客付錢後離開餐廳，布倫丹看一下收據，竟然發現「小費」一欄上寫下3,000美元，布倫丹當場愣住，連忙追上去問清楚，對方說他沒有弄錯，更稱在餐廳重新開張時，會再來光顧。

布倫丹在Facebook分享這張寫下大額小費收據的照片，稱他與員工衷心感謝這位不願公開姓名的顧客的善舉。不少網友也留言，對這位「神秘顧客」表示讚賞。

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文章授權轉載自《香港01》

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