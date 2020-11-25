被超車她狂飆種族歧視髒話 6歲兒大叫「媽媽，不要這樣」

39歲英國媽媽法蘭（Emma Fallon）去年七月在高速公路被巴基斯坦裔駕駛超車後，對該駕駛狂飆髒話，還以種族歧視字眼大罵對方，本周法院宣判法蘭被判處一年的社區服務令，並得完成60小時無償勞務。

英國媒體《利物浦回聲報》（Liverpool ECHO）報導，當時法蘭坐副駕駛座位，由丈夫開車，被超車後法蘭搖下車窗罵對方，坐後座的6歲兒子喊著：「媽媽，不要這樣」後來法蘭下車跟對方叫囂，離開前雙手還比中指。受害的駕駛表示法蘭充滿種族歧視的字眼「讓她感到強烈不適。」

法蘭解釋被超車時，兒子尖叫以為要發生車禍，讓她「理智線一斷，做出自己也無法理解的舉動。」法蘭對家人、兒子，以及事件中的受害者感到抱歉，還說已經寫給對方一封悔過書，對於自己先前種族歧視的表達方式也認罪。

網友Awhyex同情法蘭的孩子，認為他有這樣的媽媽「很難翻身」。網友mamoru則認為：「種族歧視的行為不是偶發的，而是來自一個人根深蒂固的價值觀。她用最不好的身教，讓孩子目睹了這個事件，」